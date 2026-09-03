¿Cuándo es el próximo festivo en Móstoles? Estas son todas las fechas hasta Navidad

Septiembre marca para muchos el regreso a la rutina después de las vacaciones de verano y, con él, vuelve también la mirada al calendario y sus festivos. Para los vecinos de Móstoles, la espera hasta el próximo festivo será corta: el 12 de septiembre la ciudad celebrará su segunda fiesta local del año, Nuestra Señora de los Santos, aunque en esta ocasión el calendario juega en contra y la fecha cae en sábado.

Esta será el único de los festivos restantes -hasta seis- que no afectará al calendario laboral. De cara esta fecha, todo Móstoles saldrá a las calles a celebrar sus fiestas patronales. El arranque tendrá lugar el viernes, y de cara al sábado, tendrán lugar varios actos en honor a la virgen, como la misa solemne, la bajada de la virgen y la procesión de Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas.

Durante el resto del día también habrá actividades para todos los públicos, arrancando a partir de las 12:00 la feria de día y por la tarde dos sesiones del Festival infantil 'Entre col y col una canción'. La música será la protagonista de la noche, con la 'Noche Flamenco', la orquesta Venecia y, el plato fuerte a partir de las 22:30 horas, con el concierto de Francisco y Tamara

En octubre y noviembre podremos alargar un fin de semana cada mes

Después del 12 de septiembre, los mostoleños tendrán que esperar hasta el 12 de octubre, lunes, para volver a encontrar un festivo en el calendario. Ese día se celebra la Fiesta Nacional de España, una jornada de ámbito nacional que este año permitirá disfrutar de un lunes festivo. El siguiente llegará en noviembre y, en este caso, también permitirá alargar el fin de semana. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae en domingo en 2026. Por este motivo, el descanso se traslada al lunes 2 de noviembre.

Mientras que de cara a diciembre, los mostoleños y el resto de madrileños disfrutarán tres festivos, de los cuales dos de ellos permitirán hacerse unas pequeñas de vacaciones como antesala a la Navidad. Los días 7 y 8, lunes y martes, serán días festivos. Esto se debe a que el Día de la Constitución Española, 6 de diciembre, este año cae en domingo y, por tanto, se traslada la festividad correspondiente al lunes. Mientras que el martes 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción.

La última fecha festiva del año será el 25 de diciembre con motivo de la Natividad del Señor. De esta forma, Navidad caerá este año en viernes y permitirá a todos los mostoleños disfrutar de la Navidad -y sus respectivos regalos- durante el fin de semana.

Este es el calendario completo de festivos en Móstoles hasta Navidad

En total, los mostoleños han disfrutado de 14 días festivos, siendo dos de ellos locales. De cara a los últimos cuatro meses del año, aún quedan por disfrutar seis días festivos, de los cuales cinco de ellos afectarán al calendario local: