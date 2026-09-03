De celebrar el Mundial a pregonar las fiestas de Móstoles: Carlos Alberto Cruz, pregonero de 2026

Móstoles se prepara para vivir sus Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de los Santos y San Simón de Rojas, que se celebrarán del 4 al 15 de septiembre. Para la ocasión, el Ayuntamiento del municipio ha diseñado una programación de fiestas que apuesta por los conciertos, las actividades familiares, la tradición y los festejos taurinos. Además, ya cuenta con pregonero.

El encargado de dar el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales de Móstoles 2026 será el mostoleño Carlos Alberto Cruz, preparador físico de la Selección Española de Fútbol, recientemente proclamada campeona del mundo. Cruz ofrecerá el discurso del pregón a todos los mostoleños presentes en la Plaza de España, seguido del tradicional chupinazo, una señal que representará el inicio de 12 días de festejos.

20 años dedicado a potenciar el rendimiento de deportistas

La ciudad de Móstoles recibirá a Cruz como una de las figuras más ilustres de la localidad que, al igual que lo hizo su paisano Iker Casillas, ha conseguido conquistar la Copa del Mundial de Fútbol 2026. Un logro que, según el mismo Cruz ha confesado recientemente a Radio Marca, todavía no ha asimilado del todo.

El preparador físico de la selección española lleva casi 20 años dedicado a potenciar el rendimiento de deportistas, habiendo formado parte de equipos del más alto nivel como lo es el Real Madrid C.F. “Mi principal reto es que el jugador compita en las mejores condiciones posibles para alcanzar los objetivos marcados”, dice Cruz en sus redes sociales.

JC Reyes, Chenoa o David de María entre los artistas confirmados

Aparte de pregonero, las Fiestas Patronales de Móstoles 2026 también contará con grandes nombres para sus espectáculos. Uno de los artistas más destacados será JC Reyes, quien se ha convertido en un referente de la música urbana española.

A la programación de conciertos también se suman Chenoa, David de María, Cepeda, así como una noche de flamenco-fusión protagonizada por Rosario, Antonio Carmona y Marshall Ventura.

El cartel se complementará con Francisco y Tamara, Nuria Fergó, Rosa Molina, la Fiesta Forever 90’s de Kiss FM y la Orquesta Panorama, que regresará a Parque Finca Liana con su gran puesta en escena.

"Queremos que cada generación encuentre su concierto en estas fiestas, pero también que un niño encuentre su primer recuerdo de ellas, que nuestros jóvenes quieran quedarse y disfrutarlas en su ciudad, que las familias puedan compartirlas juntas y que nuestros mayores sigan siendo una parte fundamental", ha destacado el alcalde de Móstoles.