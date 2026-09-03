¿Cuándo cierran las piscinas municipales de Móstoles? Estos son los últimos días para darse un baño

El verano se encuentra en su recta final. El comienzo del mes de septiembre representa cambios, vuelta a la rutina y dejar atrás momentos inolvidables durante las vacaciones. Ese viaje que llevabas meses esperando y que, ahora, tendrás que esperar otros tantos para volver a vivir una experiencia similar: bañarse en playas paradisiacas, celebrar fiestas con amigos hasta altas horas o, simplemente, disfrutar de un día calma tomando el sol y leyendo un libro.

Todo eso ya forma parte del pasado… ¿o no? Todavía existe la posibilidad de sacarle un poco más de jugo al verano en las piscinas municipales que siguen abiertas en la ciudad de Móstoles. Además, las olas de calor harán que las temperaturas sigan aumentando, por lo que, si existe un lugar donde poder refugiarse del cemento y el tráfico durante los próximos días, este se ubica en las Piscinas Municipales de Móstoles. Eso sí, habrá que apresurarse, porque ya quedan pocos días para que cierren.

Césped, piscina y últimos días de verano

El Polideportivo Municipal Villafontana es una instalación deportiva pública que ofrece espacios para la práctica de diversas actividades físicas y deportivas. Destaca por dar servicio tanto a usuarios individuales como a clubes y programas municipales, siendo un punto de referencia para el deporte de base y el ocio activo en su entorno.

Sin embargo, el verdadero atractivo es su piscina y su zona de césped donde poder relajarse. La piscina de verano de Villafontana cuenta con tres vasos: uno grande, de 50 × 20 metros; otro de dimensiones medianas; y un tercero de chapoteo, destinado a los más pequeños. Los tres están rodeados por una zona pavimentada, mientras que el recinto dispone además de una amplia pradera de césped y áreas de descanso. La última oportunidad para darse un chapuzón en estas instalaciones será el próximo domingo 6 de septiembre.

Ahora o… Si no, hasta el próximo verano

El Polideportivo Municipal Andrés Torrejón es una instalación deportiva pública que ofrece espacios para la práctica de diversas actividades físicas y deportivas. Ubicado en la Avenida Iker Casillas, el complejo cuenta con pistas de atletismo, tenis, fútbol sala, baloncesto y vóley-playa, además de un circuito de BMX y otras instalaciones. Sin embargo, durante los meses de verano el protagonismo recae en su amplia zona de piscinas al aire libre.

La piscina de verano de Andrés Torrejón cuenta con cuatro vasos: uno olímpico, otro de dimensiones medianas, un tercero de grandes dimensiones y una piscina destinada a bebés. En total, los vasos ofrecen una amplia variedad de espacios para el baño y el ocio acuático.

A su alrededor se extiende una enorme pradera de césped, con árboles que proporcionan zonas de sombra, además de áreas ajardinadas y un merendero donde poder descansar o comer al aire libre. De hecho, la pradera alcanza los 24.113 metros cuadrados, lo que convierte al recinto en uno de los grandes espacios de ocio acuático al aire libre de Móstoles. Pero no hay que dejarlo para muy tarde, porque al igual que la piscina del Polideportivo Municipal Villafontana, cierra el próximo domingo 6 de septiembre. Después de esta fecha, habrá que esperar hasta el próximo verano.