Móstoles, mucho más que una ciudad dormitorio: la localidad de Christian Gálvez, Andrés Torrejón e Íker Casillas

Móstoles es mucho más que una ciudad dormitorio a las afueras de Madrid. Con una historia ligada a algunos de los episodios más importantes de España y una identidad propia construida a lo largo de los siglos, el municipio se ha convertido en una de las grandes localidades del sur de la Comunidad de Madrid.

También es la ciudad de nombres que han trascendido sus calles y han llevado el nombre de Móstoles más allá de sus fronteras. Andrés Torrejón, Christian Gálvez o Íker Casillas son algunos de sus vecinos más conocidos, tres figuras muy diferentes que comparten su vínculo con esta localidad madrileña.

Andrés Torrejón, el alcalde que hizo historia en Móstoles

Hablar de Móstoles es también hablar de Andrés Torrejón, una de las figuras más importantes de la historia de la localidad. Alcalde de Móstoles a comienzos del siglo XIX, su nombre quedó ligado para siempre al levantamiento contra las tropas napoleónicas y al célebre bando del 2 de mayo de 1808, que convirtió al municipio en uno de los escenarios simbólicos de la Guerra de la Independencia.

Su figura forma parte hoy de la memoria colectiva de la ciudad. La casa en la que vivió, convertida en museo, y diferentes espacios públicos que llevan su nombre mantienen vivo el recuerdo de aquel alcalde mostoleño que pasó a la historia por su papel en uno de los episodios más conocidos del inicio de la Guerra de la Independencia.

Raquel Serrano

Christian Gálvez, un rostro de la televisión nacido en Móstoles

De la historia al mundo de la televisión, Móstoles también ha visto crecer a algunas de las caras más conocidas del entretenimiento en España. Es el caso de Christian Gálvez, presentador, escritor y divulgador que nació en la localidad madrileña y que alcanzó una gran popularidad al frente de distintos programas de televisión.

Aunque su trayectoria profesional le ha llevado a desarrollar buena parte de su carrera lejos de Móstoles, su vínculo con la ciudad forma parte de su biografía. Su nombre se suma así al de otros mostoleños que han alcanzado notoriedad nacional y que han contribuido, desde ámbitos muy diferentes, a poner a la localidad en el mapa.

Íker Casillas, el mostoleño que conquistó la copa del mundo

Si hay un nombre que ha llevado a Móstoles por todo el mundo, ese es el de Íker Casillas. El exguardameta de la selección española nació en la localidad madrileña y comenzó desde muy joven una carrera deportiva que le llevaría a convertirse en uno de los porteros más reconocidos de la historia del fútbol español.

Su palmarés está ligado a algunos de los momentos más importantes del deporte nacional, desde el Mundial de 2010 hasta las dos Eurocopas conquistadas por España. Su vínculo con Móstoles ha permanecido presente a lo largo de los años, convirtiéndole en uno de los vecinos más ilustres de una ciudad que también ha encontrado en el deporte una de sus señas de identidad.