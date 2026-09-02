El paro sube en Móstoles con 174 personas más y vuelve a sobrepasar la barrera de los 9.000 desempleados

La ciudad de Móstoles cierra el mes de agosto con 174 personas más en la lista del paro, lo que supone un incremento del 1,93 % con respecto al mes anterior. De esta forma, el número total asciende a los 9.154 desempleados, según el último informe del paro publicado por la Comunidad de Madrid. Una cifra que sobrepasa la barrera de los 9.000 parados, después de que el mes de julio marcara un hito histórico en el municipio, tras bajar esta cifra por primera vez en los últimos 20 años.

De este total de desempleados en la ciudad, 5.523 son mujeres y 3.631 hombres. En lo que respecta a los sectores, Servicios sigue concentrando el mayor volumen del número de parados, con 7.243, y que ha sufrido el mayor número de desempleados, con 142 más con respecto al mes de julio. El resto de sectores también han sumado parados a la lista, con un crecimiento más leve. Construcción es el segundo sector con más parados (701) seguido del colectivo de personas sin empleo anterior (588), Industria (556) y por último, Agricultura (66).

Mientras, la franja de edad con más desempleo en ambos sexos continúa siendo la de mayores de 45 años. Sin embargo, la franja que más ha notado la crecida del número de parados en los últimos 31 días ha sido de la de entre 24-44 años.

En la variación interanual, Móstoles registra 107 parados menos que en agosto 2025

Pese al aumento registrado en agosto, la evolución del desempleo es más positiva si se compara con la situación de agosto 2025. En términos interanuales, Móstoles cuenta actualmente con 107 parados menos.

Una tendencia que sigue con respecto a la Comunidad de Madrid, donde el mes de agosto cierra con 280.512 desempleados. De estos, 112.885 son hombres y 167.627 son mujeres. Además, 18.677 son menores de 25 años, una franja de edad en la que hay más desempleo entre hombres.

A nivel nacional, el paro registrado subió en 44.419 personas en el mes de agosto en relación con julio (1,92 %) debido, sobre todo, al sector servicios, el cual ha sumado cerca de 29.000 desempleados en los últimos 31 días.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados en España se sitúa en 2.3555.918 personas, firmando así su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.