Manifestación en apoyo a Ceuta en Móstoles hoy, miércoles 2 de septiembre: hora y lugar

Móstoles se suma este miércoles, 2 de septiembre, a la jornada de movilizaciones convocada en distintos puntos de España en apoyo a Ceuta. A lo largo de esta tarde están previstas más de 260 concentraciones en municipios de todo el país, coincidiendo además con el Día de Ceuta y después de las semanas de tensión vividas en la ciudad autónoma. En la mayoría de las localidades, la convocatoria se desarrollará frente a los ayuntamientos, con un horario general fijado a las 20:00 horas.

En el caso de Móstoles, el Ayuntamiento ha llamado a los vecinos a participar en una concentración que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaza de España. La convocatoria se enmarca en la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha planteado estos actos como una muestra de a los vecinos de la ciudad autónoma. Una iniciativa que bajo los lemas "Toda España por Ceuta" y "Ceuta no está sola" ha adquirido un carácter nacional.

Según las cifras difundidas por el Gobierno de España, más de 70.000 personas entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. De estas, entre el 90% y el 95% regresó a Marruecos durante las primeras 48 horas, según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo. Una situación que tras un mes sigue vigente en la ciudad, generando una creciente preocupación a nivel nacional; lo que ha motivado al apoyo solidario del resto del país.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de España

La movilización no será, por tanto, una marcha por diferentes calles del municipio mostoleño, sino una concentración en un único punto del centro de la ciudad. El lugar elegido es la Plaza de España, frente al Ayuntamiento de Móstoles, donde está prevista la asistencia de ciudadanos y representantes municipales.

El horario es el mismo establecido para la mayor parte de las concentraciones convocadas en la Península y Baleares. Desde el Ayuntamiento se ha utilizado como lema de la convocatoria la frase "cuando una parte de España lo necesita, todos estamos con ella", poniendo el foco en la convivencia, la solidaridad y la cohesión entre territorios.

Mientras, en la capital la convocatoria principal tendrá lugar en la Plaza de Cibeles, también a las 20:00 horas.