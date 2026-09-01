Móstoles refuerza la limpieza viaria y la recogida de residuos con 13,6 millones de euros y 400 nuevos contenedores

Móstoles arranca septiembre con un refuerzo para la limpieza viaria y la recogida de residuos del municipio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un incremento de 13,6 millones de euros de inversión, lo que permitirá incorporar nuevos equipos de limpieza, reforzar las brigadas polivalentes y aumentar los medios destinados a la eliminación de pintadas y grafitis.

La modificación del contrato contempla un incremento de 13.632.514,83 euros, de los que 8.423.772,54 euros corresponden a limpieza viaria y 5.208.742,29 euros a gestión de residuos. El incremento anual derivado de esta modificación asciende a 3.556.308,22 euros.

400 nuevos contenedores y 3.500 cubos domiciliarios

Con el nuevo contrato también se avanzará en la gestión y separación de los residuos mediante la implantación de la recogida de la fracción orgánica o biorresiduos en el municipio. Para ello, se instalarán 400 contenedores destinados específicamente a la fracción orgánica y se incorporarán tres equipos de camiones de recogida lateral, además de un vehículo de apoyo, para las tareas de prerrecogida.

Además, se distribuirán 3.500 cubos domiciliarios entre los mostoleños para facilitar la separación de los biorresiduos en los hogares y su posterior depósito en los nuevos contenedores. En materia también de reciclaje, se reforzará la recogida de papel y cartón mediante la incorporación de un equipo adicional dotado de un camión recolector de carga lateral.

Se incrementarán los medios destinados al PAU-4 y los parques Coimbra y Guadarrama

Por otro lado, el aumento de la inversión permitirá, en materia de limpieza viaria, incrementar los medios destinados al PAU-4 mediante cuatro equipos adicionales de barrido manual y dos equipos de barrido mixto. También se reforzará la limpieza de Parque Coimbra y Parque Guadarrama con dos equipos de barrido manual motorizado.

Asimismo, se incrementarán las brigadas polivalentes de limpieza con seis equipos de trabajo dotados de vehículos de caja abierta, destinados a actuar de manera ágil ante las diferentes necesidades detectadas en los distintos distritos de Móstoles.

Finalmente, se potenciará la eliminación de pintadas y grafitis. Para ello, se incorporarán cuatro equipos específicos que permitirán reforzar las actuaciones sobre fachadas y otros elementos de la ciudad.

Con estas mejoras, el Ayuntamiento de Móstoles refuerza la limpieza viaria y avanza hacia una limpieza viaria y una gestión de residuos más eficiente y adaptada a las necesidades actuales de la ciudad.