La vuelta al cole pone a prueba a las familias y las librerías: "Intentamos no subir los precios para que no lo noten"

El inicio de la ‘Vuelta al Cole’ marca el comienzo de un periodo de aprendizajes y experiencias que contribuirán al crecimiento académico y personal de los alumnos. Para que este proceso sea posible, es fundamental contar con los recursos necesarios, entre ellos los libros y el material escolar, que se convierten en herramientas básicas para el trabajo diario y el buen desarrollo de las actividades educativas.

Un año más, las librerías y papelerías de Móstoles juegan un papel clave al proporcionar todo lo necesario para el inicio del curso escolar, apoyando tanto a los estudiantes como a sus familias. Pero también supone un esfuerzo económico añadido para los hogares madrileños, ya que el gasto medio por familia alcanza los 506 euros en 2026, un 6% más por encima de la media española, según el Observatorio Cetelem.

Por otro lado, esta época del año representa también una oportunidad de negocio para los libreros, un sector que, como muchos otros, se enfrenta a la influencia de factores externos como la inflación, el auge de las plataformas de venta online y de segunda mano, o la presencia de establecimientos multiprecio, que se han convertido en una competencia significativa para el comercio local.

El esfuerzo de las librerías por mantener los precios

La llegada del mes de septiembre, se traduce en gastos adicionales para aquellas familias con hijos en edad escolar. En el municipio de Móstoles, los libreros aseguran que el gasto rondará los 150 euros por alumno, alcanzando los 300 euros si eligen primeras marcas. “Todo dependen mucho de la situación económica en la que se encuentre cada familia. También depende si el alumno viene de un colegio privado, en ese caso, no puede beneficiarse del préstamo de libros y la familia puede gastarse más de 600 euros. Pero los alumnos de colegios públicos que se benefician del préstamo y su gasto su asciende de los 50 euros”, explica Laura, propietaria de Librería El Lápiz, en Móstoles.

En los últimos años, las estadísticas en gasto escolar se muestran al alza. En el actual curso escolar, el incremento supone un 2% con respecto al año anterior. Susana lleva 15 años al frente de la librería-papelería mostoleña El Gnomo Sabio y, según explica, en los últimos cinco años no ha apreciado que se haya producido ningún incremento en los ingresos de su caja. “Llevamos muchos años intentando no modificar los precios para que los clientes no noten subidas. Lo que hagan las grandes superficies no lo sé, pero el comercio local no experimenta grandes cambios en relación a ese incremento”, afirma Susana.

Préstamo de libros: un alivio para las familias y pérdidas de beneficios para las librerías

Desde el curso 2018-2019, la Comunidad de Madrid ofrece la gratuidad de los libros de texto reutilizables para el alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial. Una medida que alivia el gasto familiar y se traduce en un ahorro medio de 300 euros por hijo, según datos del Ejecutivo Regional. El curso pasado (2025-26), más de medio millón de alumnos se beneficiaron del préstamo de libros de texto en la región. Para las librerías, la rotación de libros de texto en las escuelas significa una menor oportunidad de venta.

“En mi tienda podría ganar 250 euros por cada alumno de primaria, pero en verdad gano 30, y esto es con el 90% de mis clientes, porque la gran mayoría se beneficia del préstamo de libros de texto”, asegura Susana.

La cooperación entre centros educativos y librerías locales es algo esencial a la hora de dar comienzo al nuevo curso escolar. En general, estos pactan los lotes de libros necesarios, así como los precios y descuentos posibles, garantizando así el beneficio mutuo entre escuelas e institutos, librerías, alumnos y familias. Aunque según Cristina, encargada de la Librería Desiderata, con una trayectoria de 40 años ofreciendo servicio a la población mostoleña, confiesa que esa cooperación ha decrecido en los últimos años.

“Unos colegios más que otros, pero sí, necesitamos estar en contacto con los colegios para saber que libros van a necesitar sus alumnos. La tendencia ahora es colgar el listado de libros de texto en las diferentes páginas web de los distintos colegios”, aclara Cristina.

MADRID, 01/09/2020.- Alumnos y profesores de la Guardería "Las Acacias" de Madrid durante la primera jornada de clases y actividades en este centro educativo privado de la capital de España este martes. Las escuelas infantiles privadas de la Comunidad de Madrid son las precursoras en la vuelta al colegio en la región EFE/David Fernández / David Fernández

El trato personal planta cara a la compra online

A todo lo anteriormente citado, hay que añadir otro de los factores que más influyen en las ventas de las librerías y la ‘Vuelta al Cole’: la compra online. Desde la aparición de las plataformas de venta en internet, los consumidores han encontrado una alternativa rápida, cómoda y accesible, representando una clara competencia para los establecimientos locales. Sin embargo, con el paso del tiempo, las familias han sabido valorar el trato personal y eficiente de los comercios locales.

“La compra de libros y material escolar por internet en la campaña de la ‘Vuelta al Cole’ se ha reducido muchísimo en los últimos años. Al principio, cuando salió Amazon y otras plataformas había familias que se fijaban mucho en los precios que había en internet, pero esa fiebre ya pasó. Por supuesto, la competencia es mucho más fuerte que hace años, porque ya se ofrece material escolar en supermercados, locales multiprecios o donde menos esperes”, afirma Cristina.

La comodidad de la compra por internet también ha acarreado malas experiencias entre los compradores en esta época del año. La compra errónea de ediciones en lenguas regionales u otras sorpresas con el pedido han hecho que las familias no se arriesguen a la hora de surtir con material educativo a sus hijos e hijas. “En mi caso, mis clientes son muy fieles y cada año aumenta. Es cierto que valoran mucho el trato personal y, sobre todo, que no tengan que preocuparse de nada. Yo tengo todo preparado, los listados de libros, el material que va a necesitar en cada asignatura, se lo preparo todo a las familias y eso lo valoran mucho”, señala Laura.

El material escolar, clave para las librerías en la ‘Vuelta al Cole’

El inicio del nuevo curso escolar implica la adquisición de una amplia variedad de materiales. Los libros representan solo una parte de todo lo necesario para responder a las demandas del estudio y del aprendizaje. Las mochilas, bolígrafos, cuadernos y demás utensilios, son también indispensables para el buen desarrollo en la ‘Vuelta al Cole’. Para las librerías y papelerías, la venta de material escolar, así como productos vinculados al mismo, significan una importante fuente de ingresos en esta época del año.

“El mayor margen de beneficio lo obtenemos con el material escolar. No vendemos libros apenas, lo que más vendo son cuadernos, bolígrafos y ese tipo de cosas. Dependemos también mucho de las marcas por las que se decantan los clientes, si se decantan por productos de bajo coste, el margen no es tan grande”, comenta Susana, librera en El Gnomo Sabio.