Móstoles anuncia dos conciertos gratuitos para sus Fiestas Patronales 2026: ‘Cerca de las Estrellas’ y ‘Michael Legacy’

Móstoles se prepara para vivir sus Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de los Santos. Para la ocasión, la concejalía de Festejos ha presentado dos actuaciones musicales gratuitas para las noches del viernes 4 y sábado 5 de septiembre: ‘Cerca de las Estrellas’ y ‘Michael Legacy’, respetivamente.

La Plaza de Toros del municipio será el espacio de acogida para ambos espectáculos. La noche del viernes está especialmente diseñada para los nostálgicos y los amantes de la música de los sesenta, reuniendo a diferentes artistas y cuyas canciones marcaron toda una época. Sobre las tablas se verán pasar hitos del pop español como Micky, Helena Bianco, Pop Tops, Los Brincos Homenaje, Lys Pardo, Supremas, Johnny Covers y la Banda Orión completarán esta gala bajo el título ‘Cerca de las Estrellas’. Los mostoleños podrán sentir la emoción del ritmo que caracteriza estas inolvidables composiciones.

Más de 500.000 espectadores

El sábado 5, los fans de las coreografías y las canciones del Rey del Pop tendrán una cita obligada con ‘Michael´s Legacy’, el espectáculo tributo al legendario Michael Jackson y que más de 500.000 espectadores han presenciado hasta la fecha. Una extraordinaria banda de músicos y voces en directo será la encargada de revivir la esencia y la fuerza de los grandes éxitos de esta leyenda del pop.

La hora de inicio para ambos conciertos será a las 21:00 horas. Los eventos han sido pensados para que todo tipo de públicos puedan disfrutar de la música en directo durante las festividades y, para poder adquirir las invitaciones, los interesados deberán recogerlas en el Centro Cultural Villa de Móstoles en los días y horarios establecidos. En el caso de quedar entradas libres, estas se entregarán en la taquilla de la Plaza de Toros el mismo día del espectáculo.

Consulta aquí las fechas y horarios disponibles para la recogida de invitaciones en el Centro Cultural Villa de Móstoles: