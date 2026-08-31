Esta es la ayuda de 1.500 euros que puedes conseguir si estudias en Móstoles: consulta la fecha límite

Iniciar una etapa de formación conlleva esfuerzos y sacrificios, sobre todo, económicos, y en la mayoría de ocasiones es difícil optar a ayudas que contribuyan a cubrir todos los gastos necesarios para completar los estudios. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ofrece una ayuda de 1.500 euros para todas las personas que se matriculen en algunos de los cursos de formación para el empleo en la región, siendo Móstoles uno de los municipios más beneficiados.

Entre las condiciones más importantes para poder solicitar la subvención, se encuentran las siguientes:

Ser menor de 30 años

Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en una oficina de la Comunidad de Madrid en el momento de realizar la matrícula

e inscrito como demandante de empleo en una oficina de la Comunidad de Madrid en el momento de realizar la matrícula No haber sido beneficiario de esta ayuda en el año 2025

Presentar la solicitud en el plazo de un mes desde la fecha de matrícula (se tomará como referencia la fecha establecida en el justificante de matrícula)

Hasta el 10 de diciembre

La subvención se contempla para formaciones presenciales, telemáticas y mixtas. Pero el principal requisito para poder solicitar la ayuda de 1.500 euros -también conocido como “Cheque Formación”-, es formar parte de alguno de las acciones formativas de Certificado de Profesional o Especialidad organizados por la Comunidad de Madrid. Una vez matriculado, el plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 10 de diciembre de 2026.

La oferta de formación profesional para el empleo, como son los Certificados de Profesionalidad impartidos en los distintos centros habilitados de la comunidad, son muy variados y están enfocados al aprendizaje en diferentes áreas y sectores laborales.

Para esta nueva edición 2026, la Comunidad de Madrid ha invertido 72 millones de euros para poder impartir gran número de cursos formativos que van desde administración y gestión hasta automoción y aeronáutica, pasando por sanidad y servicios sociales e informática y comunicaciones, entre otros muchos.

En definitiva, la ayuda de hasta 1.500 euros de la Comunidad de Madrid supone un incentivo para quienes buscan mejorar su formación y ampliar sus oportunidades laborales en Móstoles y otras localidades. Antes de solicitarla, conviene comprobar que el curso elegido está incluido entre los admitidos en la convocatoria y que se cumplen todos los requisitos establecidos. Además, es recomendable consultar los plazos y la documentación necesaria en los canales oficiales para evitar errores y no perder el derecho a la ayuda.