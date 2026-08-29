Jorge, el artista madrileño de 25 años que expondrá en Móstoles 'Pan con Manteca': "El nombre surgió de un meme viral, y no sigo ninguna doctrina"

El Museo de Móstoles acogerá, del 4 de septiembre al 8 de octubre, la exposición 'Pan con Manteca', organizada por el Ayuntamiento de Móstoles y la Concejalía de Educación y Cultura. La muestra se centra en el paisaje urbano y en los objetos recogidos de este, explorando cómo cambia su significado al trasladarlos a un nuevo contexto.

El encargado de dar vida a este proyecto es Jorge Romero Mancebo, de 25 años, quien recoge objetos en calles, solares y espacios abandonados, haciendo énfasis en las huellas que deja el tiempo sobre estos: sea el color desgastado, las texturas o formas alteradas. Al llevarlo al taller, forman parte de una colección que funciona como archivo.

Entre la viralidad de internet y la realidad del taller

Un aspecto curioso y revelador de la muestra es el origen de su nombre. Lejos de responder a una compleja teoría académica, el título 'Pan con Manteca' nace directamente de un meme viral de internet. Con este guiño desenfadado, Romero busca despojar el arte contemporáneo de la solemnidad tradicional para ofrecer un concepto más cercano y accesible.

Esta ligereza contrasta con la mirada cruda con la que el creador afronta su disciplina a los 25 años, visibilizando sin rodeos la precariedad del panorama artístico actual y las dificultades que enfrentan los jóvenes creadores para mantener un espacio propio de producción en ciudades como Madrid.

¿Quién es Jorge Romero Mancebo?

Jorge es un joven de 25 años, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Rey Juan Carlos y, posteriormente, se trasladó al País Vasco para cursar su máster en pintura donde profundizó sus técnicas y lenguaje visual. A la temprana edad de 15 años el artista comenzó a despertar su interés por las actividades creativas, pues, en sus palabras "hasta que no entras en la carrera y no desarrollas un poco más, no te das cuenta también de que cosas realmente te interesan".

El artista declara a La Crónica de Móstoles que sus inicios se fueron cimentando a través del arte urbano del grafiti. Sin embargo, confeso que "como era un poco peligroso e ilegal", terminó pasando a un formato más formal. Fue en la universidad y durante su estancia de Erasmus donde encontró nuevos referentes y el entorno ideal para crecer: "Es lo que te va llenando: aprender de otros artistas, de los compañeros y de ti mismo", explica.

Ajeno a seguir "ninguna doctrina como tal" o concebir la creación como la mera "expresión" de emociones románticas, Jorge Romero percibe el arte como un proceso reflexivo enfocado en "estar todo el rato cuestionando tu propia práctica" e investigar el lenguaje pictórico a través de "la contingencia" de lo que surge en el taller.

Romero muestra un desapego total por la solemnidad habitual con la que se nombran las muestras artísticas—Buscando para la suya un título "más a mano y más ligero"—, alimentando su trabajo del aprendizaje directo con su entorno desde "aprender de otros artistas y de otros compañeros" hasta la huella de profesores y creadores en el País Vasco como Txomin Badiola, Sergio Prego o Damaris Pan.

Horarios de la exposición

La obra del artista se podrá disfrutar en el Museo de la Ciudad de Móstoles en el siguiente horario: