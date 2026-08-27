Alquiler social en Móstoles 2026: la Comunidad de Madrid anuncia 178 viviendas públicas

La Comunidad de Madrid ha anunciado que este año finalizará la creación de 543 viviendas públicas destinadas al sector más vulnerable. De dicho total, La ciudad de Móstoles tendrá una gran presencia urbanística, pues, se destinarán una totalidad de 178 domicilios que estarán disponibles antes de que el 2026 llegue a su fin, según han confirmado desde la Comunidad de Madrid.

No es sorpresa para nadie, que una de las mayores problemáticas que padecen tanto los vecinos de Móstolescomo el resto de España, es sobre el acceso a un hogar. El alza de los precios de los inmuebles, reduce de forma abismal las posibilidades de los jóvenes para independizarse, disipando el sueño de la casa propia.

Es entonces, cuando muchos jóvenes buscan otras formas de emanciparse como lo es a través del alquiler. No obstante, el incremento de la demanda también ha provocado un aumento en el precio del mismo. Específicamente sobre la adquisición en propiedad de un domicilio, se ha experimentado una progresión al alza que, en estos instantes, no parece tener un final a corto plazo, pues se ha convertido en una de las máximas preocupaciones entre la ciudadanía.

Respuesta ante la tensión del mercado inmobiliario

El gobierno regional entregará un total de 178 viviendas públicas en la ciudad de Móstoles. Esta medida responde directamente a la demanda social de desarrollar viviendas económicas para acceder a la compra de un domicilio, pues, tienen como objetivo ser destinadas para el alquiler social y facilitar de esta manera el acceso a un hogar para familias en situación de vulnerabilidad. En este paquete, el municipio mostoleño se beneficiará, al igual que lo harán Majadahonda y Madrid capital, siendo las tres únicas localidades que tendrán dicha ventaja antes de final de año.

Asimismo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen previsto construir 2.100 pisos en total durante toda la legislatura. Para esto, se ha dispuesto un presupuesto total de 250 millones de euros. En toda la región ya hay 1.200 viviendas que se encuentran en distintas fases de construcción, algo que supone más del 50% previsto durante estos cuatro años. Móstoles es una de las localidades donde se estima una mayor fuerza urbanística, teniendo por delante varios proyectos como la construcción de 12.500 hogares mediante el Plan parcial R-4 y el Plan parcial R-1.