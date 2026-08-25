Móstoles anuncia nuevos cursos y talleres culturales para la temporada 2026-2027: así te puedes inscribir

El Ayuntamiento de Móstoles ha dado a conocer el programa ‘Móstoles Cultural’ formado por cursos y talleres impartidos por 30 asociaciones de la localidad. A partir del 1 de septiembre, las personas interesadas podrán presentar las solicitudes de inscripción para las distintas propuestas que se desarrollarán entre octubre y junio de 2027.

Los diferentes cursos y talleres se llevarán a cabo en los centros socioculturales de la localidad. Un año más, la concejalía de Educación y Cultura ofrece un programa variado para adaptarse a las preferencias culturales de la población mostoleña.

Actividades enfocadas a la formación, la creación artística y el bienestar

El programa cuenta con una amplia variedad de actividades y formaciones de distinta índole. Los más extrovertidos podrán disfrutar de talleres de Teatro o Baile, mientras quienes busquen salud y bienestar podrán optar por los talleres de Yoga, Pilates, Taichí o Capoeira.

Por otra parte, los que deseen mejorar sus habilidades artísticas, lo podrán hacer en los talleres y cursos de fotografía analógica, talla y escultura de madera, dibujo y pintura, piano o cerámica. También habrá espacio para prácticas más tradicionales, como el encaje de bolillos.

Los que quieran aprender modalidades más formativas podrán hacerlo en los cursos y talleres de informática, lenguaje de signos o inglés. Todos los talleres han sido diseñados para que cualquier persona interesada puede acceder a ellos, siendo aptos para todos los niveles.

Las inscripciones se pueden realizar a través de correo electrónico o por correo

Las actividades se llevarán a cabo en distintos centros de la localidad, como son Centro Cultural Villa de Móstoles, el Centro Sociocultural Norte-Universidad, el Centro Sociocultural Caleidoscopio, el Centro Sociocultural El Soto y el Centro Sociocultural Joan Miró.

Se trata de una programación que recoge una amplia y variada oferta para todas las edades, atendiendo a la creatividad, las destrezas y habilidades artísticas, con el objetivo de ofrecer propuestas de ocio y tiempo libre de calidad. Las inscripciones se podrán formalizar a través de correo electrónico o en el teléfono de las asociaciones culturales.