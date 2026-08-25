Un nuevo corte en la A-5 afectará el acceso a Madrid desde Móstoles a finales de año

Las obras de soterramiento de la A-5 continúan. Una actuación que lleva alterando los desplazamientos de los vecinos de Móstoles hacía la capital desde principio de año, con cortes sucesivos y desvíos que han obligado a buscar alternativas para reducir el impacto de estas obras, como ha sido el aumento en el uso del transporte público a través de los trenes de Cercanías Madrid.

Ahora, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado que, a finales de año, se producirá una nueva interrupción del tráfico en esta vía entre finales de noviembre y principios de diciembre, a causa de la realización de la última fase de las obras, algo que afectará a los conductores que viajen a Madrid desde Móstoles y del resto del suroeste regional.

La idea con este último corte será el de conectar el túnel de la A-5 con el ya existente de la M-30, aunque con el propósito de generar el mínimo impacto entre los usuarios. La cuestión es que estamos llegando a la fase final de unas obras cuyo remate será en el mes de diciembre si los plazos se cumplen según lo previsto.

De hecho, este pasado lunes se procedió a la apertura de la conexión entre la M-30 y la A-5 después de la instalación de 14 vigas de 30 metros de longitud, así como la demolición de la losa de hormigón de la rampa de salida del túnel existente. Todo ello para conseguir ejecutar la nueva estructura.

La obra que traerá consigo una mejora importante en la conexión entre Madrid y Móstoles y que es uno de los últimos pasos antes del gran colofón al soterramiento de la vía. Según las previsiones municipales, el túnel estará operativo a finales de diciembre de este año 2026. Será a partir de ese mismo momento cuando el tráfico volverá a circular por el nuevo trazado soterrado.

El soterramiento de la A-5 coincide con la Operación Campamento

El desarrollo de Campamento coincidirá con las obras de soterramiento de la A-5 y la posterior construcción del Paseo Verde del Suroeste. El Ayuntamiento de Madrid dio por terminada en mayo la excavación de los túneles en ambos sentidos y mantiene la previsión de comenzar en septiembre la urbanización de la superficie y abrir el paso subterráneo al tráfico a finales de este mismo año.

La actuación no supone aún la construcción de los edificios residenciales, sino la preparación urbana de los terrenos sobre los que se levantarán: calles, redes y las conexiones previstas en el proyecto. Por el momento, la entidad estatal de vivienda no ha concretado el calendario de actuaciones ni cuándo se prevé que estén finalizadas las primeras casas, aunque la previsión del Ministerio de Vivienda es que puedan empezar a entregarse entre finales de 2027 y principios de 2028.