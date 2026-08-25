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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Móstoles estrena nuevas dársenas en la avenida Portugal: consulta aquí sus ubicaciones

Las dos nuevas dársenas incorporadas se suman a las tres ya existentes, reduciendo así el número de líneas de autobuses por parada

Móstoles estrena nuevas dársenas en la avenida Portugal

Móstoles estrena nuevas dársenas en la avenida Portugal / Ayuntamiento de Móstoles

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Joaquín de la Aleja

Móstoles estrena dos nuevas dársenas en el transporte de autobús urbano del municipio. El Consistorio ya ha concluido las obras de ampliación de las paradas que se ubican en la avenida de Portugal. Concretamente, las situadas en el Paseo de Goya y el Paseo de la Estación. Una iniciativa con el objetivo de mejorar la movilidad y ofrecer un mejor servicio para todos los usuarios de transporte público.

Las dos nuevas dársenas incorporadas se suman a las tres ya existentes, reduciendo así el número de líneas de autobuses que efectuaban parada en la marquesina ubicada en la avenida de Portugal. También se han instalado dos nuevas marquesinas: una doble y una simple, conectadas ambas a la red eléctrica.

Esta actuación se ha completado con la señalización de marcas viales y la instalación de un cartel informativo para mejorar la identificación y la ubicación para todos los usuarios mostoleños. Sin embargo, la implementación de estas dos nuevas dársenas también ha significado la pérdida de plazas de aparcamiento en la avenida Portugal, un problema compensado con la ampliación de estacionamiento entre la calle Daoiz y el Paseo de la Estación de dicha avenida, habilitándose 25 nuevas plazas.  

Nueva distribución de líneas de autobús en la zona

Estas son las ubicaciones actualizadas de las dársenas que dan servicio en la avenida de Portugal:

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  • Dársena 1 (situada en la avenida de Portugal antes del Paseo de Goya): líneas 529, 529A, 529H, 531, 531A, N501 y N505.
  • Dársena 2 (entre el Paseo de Goya y el Paseo de la Estación): líneas 498, 498A, 499 y 519.
  • Dársena 3 (entre el Paseo de Goya y el Paseo de la Estación): línea 5.
  • Dársena 4 (entre el Paseo de Goya y el Paseo de la Estación): líneas 535, VAC082 y VAC226.
  • Dársena 5 (entre el Paseo de Goya y el Paseo de la Estación): líneas VAC063, VAC087 y VAC051.

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