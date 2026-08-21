4.000 escolares de Móstoles recibirán equipaciones deportivas gratuitas para el curso 2026/2027

Móstoles se compromete con el deporte, con una excelente noticia de cara al próximo año académico. Un total de 4.000 escolares de Móstoles dispondrán de equipaciones deportivas completamente gratuitas durante el curso 2026/2027. Esta iniciativa es posible gracias a la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Fundación Repsol dentro del aclamado programa municipal "Activa tu Energía".

Esta medida no solo representa un estímulo fundamental para incentivar la practica de ejercicio fisico entre jóvenes y niños, sino que también supone un alivio economico directo para las familias mostoleñas, evitando que tengan que asumir el coste del vestruario necesario para la competición escolar.

De que trata el programa "Activa tu Energía"

El programa "Activa tu Energía" es una iniciativa plenamente consolidada en Móstoles, que tiene como objetivo acercar la actividad física a los centros educativos promoviendo estilos de vida saludables. Gracias a esta alianza institucional entre el Consistorio y la Fundación Repsol, miles de niños y jóvenes podrán competir luciendo ropa deportiva de caldiad y totalmente personalizada.

Asimismo, la entrega de equipaciones deportivas permitirá que los alumnos afronten los entrenamientos y competiciones con el material necesario en disciplinas como el baloncesto, el fútbol y el voleibol.

La Ciudad Europea del Deporte

Continuar con esta iniciativa coincide con el año en que Móstoles ostenta el titulo de Ciudad Europea del Deporte 2026, un reconocimiento que el Ayuntamiento quiere aprovechar de forma integral para seguir reforzando los programas deportivos dirigidos a todas las edades y ampliar las oportunidades para la práctica del deporte en el urbe mostoleña.

El alcade Manuel Bautista, ha destacado la importancia de implementar proyectos como este en la ciudad, pues contribuyen al bienestar y la formación de los más jóvenes, al mismo teimpo que consolidan el compromiso municipal con el deporte escolar.