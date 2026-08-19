La nueva base de mantenimiento de trenes de gran capacidad para la Línea C-5 se construirá en Móstoles

La localidad de Móstoles acogerá la construcción de una nueva base de trabajos de mantenimiento para trenes de gran capacidad en la Línea C-5 de Cercanías Madrid, concretamente, en la estación Móstoles-El Soto.

Un proyecto que contará con la inversión de 40,3 millones de euros y que se ejecutará en un plazo de 18 meses. La empresa encargada de la realización de las obras será OHLA, que ha logrado imponerse en el proceso de adjudicación frente a otras cinco compañías.

El proyecto cuenta con tres partes importantes a desarrollar. La primera será la adaptación de las tres vías interiores para que los operarios puedan llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de los trenes.

También se construirán unas vías dedicadas expresamente para el lavado de trenes y, además, se construirá un nuevo edificio auxiliar de servicios. Todo con el objetivo de adaptar las instalaciones a los nuevos trenes de gran capacidad Stadler que recorrerán las vías de la C-5 próximamente.

La iniciativa se incluye el plan global de modernización de la C-5. Esta consta de una inversión de 1.350 millones de euros y cuenta con hasta 28 intervenciones para mejorar la fiabilidad y aumentar la capacidad en un 60%. Además, se llevarán a cabo trabajos de señalización entre Móstoles-El Soto y Embajadores, también entre Atocha y Humanes. De este modo, se pretende mejorar la seguridad, la accesibilidad, así como los túneles en toda la red.

La compañía OHLA consigue la adjudicación del proyecto

La multinacional OHLA, dedicada a la construcción y obra civil, ha logrado imponerse sobre el resto de ofertas para conseguir el contrato de adjudicación del último proyecto vinculado a la Línea C-5 de Cercanías. Una de las obras más importantes realizada en la red de Cercanías Madrid en la actualidad.

La empresa que saque adelante el proyecto de la nueva base de mantenimiento en Móstoles será UTE -empresa matriz de OHLA-, junto a GYO y Serranco. El presupuesto inicial contaba con 50 millones de euros, pero OHLA se compromete a sacar adelante la propuesta con una rebaja de casi 10 millones de euros, una decisión que le ha posicionado por delante de las demás ofertas que han participado en el proceso de adjudicación.

OHLA vuelve una vez más para construir infraestructura ferroviaria en Móstoles

No es la primera ocasión que la constructora española OHLA se ve involucrada en la realización de trabajos en la Línea C-5 de Cercanías Madrid. En 2007, esta compañía fue escogida para llevar a cabo la extensión de dicha línea hasta Navalcarnero desde Móstoles, un proyecto que fue frenado a causa de la recesión económica en 2009. Por estas desavenencias, OHLA fue indemnizada con 180 millones de euros en concepto de intereses tras varios litigios judiciales.