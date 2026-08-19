Se necesitan donadores de sangre en Móstoles: llamada urgente por nivel crítico en las reservas

Situación crítica en las reservas sanitarias de la ciudad de Móstoles. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha activado la alerta roja debido al descenso drástico en el estocaje de sangre que afecta de lleno a los centros hospitalarios de Móstoles.

Con seis de los ocho grupos sanguíneos bajo mínimos, las autoridades sanitarias han hecho un llamado desesperado a la solidaridad ciudadana para frenar un desabastecimiento que amenaza la actividad quirúrgica y la atención de urgencias en los próximos días.

La bajada de reservas no consiste en una llamada preventiva de rutina: se trata de una urgencia real. Los grupos afectados por el nivel rojo son el 0+, 0- (donante universal), A+, A-, B- y AB-. En todos ellos, las donaciones diarias actuales no alcanzan el umbral mínimo para cubrir las necesidades operativas de los hospitales, mientras que solo los grupos B+ y AB+ se mantienen en niveles de estabilidad aceptables.

Un proceso de 20 minutos que salva vidas

Desde el personal sanitario recuerdan que la sangre es un recurso biológico imprescindible que no se puede fabricar artificialmente y cuyo tiempo de conservación es limitado (los componentes como las plaquetas caducan en apenas cinco días). Cada donación se destina de inmediato a intervenciones de urgencia, tratamientos oncológicos, cirugías complejas y atención a pacientes con anemias crónicas.

Donar es un procedimiento seguro, rápido y prácticamente indoloro que no supera los 20 minutos de duración. Los únicos requisitos fundamentales para ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de un estado de salud aceptable y no acudir en ayunas, se recomienda haber ingerido al menos una comida ligera e hidratarse bien antes de acudir a extracciones.

Asimismo, las autoridades recuerdan que no es necesario esperar a una campaña especial: cada gota de sangre cuenta para devolver las reservas al nivel verde y garantizar el correcto funcionamiento de la red hospitalaria de la ciudad de Móstoles.