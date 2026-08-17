Móstoles recupera uno de los servicios de transporte público más utilizados tras un mes inoperativo

Este lunes 17 de agosto, la Línea C-5 de Cercanías que une Móstoles con el centro de Madrid y que estaba interrumpida por las obras de ampliación de la capacidad del túnel de la estación de Sol, ha rehabilitado su servicio, retomando así su funcionamiento ordinario.

Los convoyes vuelven a enlazar directamente el sur de la región con el centro urbano, suprimiendo los transbordos y los itinerarios alternativos que afectaban a localidad de Móstoles, así como Alcorcón, Fuenlabrada, Humanes de Madrid y Leganés. En este sentido, los usuarios mostoleños ya podrán disponer de la red de Cercanías Madrid para realizar sus desplazamientos a la capital sin restricciones.

Los trabajos de restructuración de vías y ampliación del túnel de Sol, una actuación ejecutada por Adif y el Gobierno Regional y que cuenta con la financiación de 56 millones de euros, se ha llevado a cabo durante el verano con la intención de reducir en la medida de lo posible el impacto que las restricciones hayan podido causar a los usuarios del transporte público.

Sin embargo, las obras continúan su desarrollo, afectando a otros tramos de la red de Cercanías Madrid, y se prevé que los trabajos continúen hasta el viernes 28 de agosto, lo que supondrá el inicio de otro tipo de restricciones en distintas líneas de los trenes suburbanos. Por lo tanto, aquellas personas que tengan previsto desplazarse en tren de cercanías tendrán que planificar sus itinerarios con mayor tiempo de antelación debido a las alteraciones.

Modificaciones en las frecuencias, menos trenes y mayor tiempo de espera

Concretamente, las líneas de trenes de Cercanías Madrid que se verán afectadas a partir de hoy serán las C-2, C-7, C-10, C-8A y C-8b, que experimentarán modificaciones en las frecuencias y mayores tiempos de espera.

En la Línea C-2, los convoyes procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares hacia Nuevos Ministerios (Madrid), transitarán desviados por la vía de contorno. Por lo tanto, a partir de hoy, los intervalos de paso se situarán en 20 minutos en hora punta y en 30 minutos en hora valle.

En cuanto a la Línea C-7, tramo que conecta la ciudad complutense con la estación de Chamartín-Clara Campoamor, un servicio que en situaciones normales opera con frecuencias de entre 12 y 16 minutos, ahora se elevará a 30 minutos entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios.

Las Líneas C-8a y C-8b también estarán afectadas por los trabajos de rehabilitación de los túneles de Sol, siendo una de las líneas que sufrirá mayores disminuciones en la frecuencia de trenes en sus vías, reduciéndose a 30 minutos en momentos de mayor demanda y a 60 minutos en las horas de menor demanda en dirección Atocha.

La Línea C-10, que une Villalba de Guadarrama con la estación de Chamartín-Clara Campoamor, experimentará limitaciones en el tránsito de sus trenes, disminuyendo la frecuencia a 30 minutos, con la particularidad de que el acceso a los andenes de la estación de Méndez Álvaro seguirá clausurado.

Restructuración de túneles para elevar la fluidez de pasajeros

La finalidad de esta rehabilitación consiste en reestructurar la distribución de las vías en la terminal ferroviaria, sustituyendo el modelo de 4+3+3 por una organización de 4+4+2. Mediante este esquema: las vías de la 1 a la 4 darán servicio al paso de Recoletos. Las vías de la 5 a la 8 se reservarán para el túnel de Sol; y las vías 9 y 10 conectarán con el ramal de Embajadores.

Con esta reordenación de la infraestructura, el gestor público prevé elevar en un 33% la fluidez del paso de Sol, incrementando la estabilidad de una red estratégica que, según datos oficiales de Renfe, superó los 82 millones de pasajeros en el último ejercicio.