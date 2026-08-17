El Ayuntamiento de Móstoles rescata el proyecto de remodelación del pabellón Andrés Torrejón, tras once años estancado

El proyecto del pabellón Andrés Torrejón sigue avanzando, tras once años paralizado. La Municipalidad de Móstoles ha dado luz verde a una nueva fase administrativa que permitirá continuar con la remodelación de uno de los complejos deportivos más importantes de la ciudad.

La medida permitirá avanzar en la rehabilitación y construcción de nuevos vestuarios, así como, gradas y la modernización de la pista de atletismo. Estas actuaciones están incluidas entre los proyectos estratégicos del Gobierno municipal.

Un proyecto estancado desde 2015

Una de las grandes asignaturas pendientes de Móstoles ha sido el futuro del pabellón Andrés Torrejón. Las obras dieron comienzo en el año 2010 con la intención de edificar uno de los mayores recintos deportivos de la región, pero quedaron en completa paralización el año 2015, después de que la empresa adjudicataria detuviera los trabajos cuando ya se habían invertido más de 20 millones de euros.

Desde entonces, la iniciativa de modernización permaneció bloqueada por diversos procedimientos judiciales derivados de las reclamaciones económicas de la constructora a cargo del proyecto. La complejidad de la situación impidió retomar el curso de las obras durante años.

Jornadas multideporte, pabellón Andrés Torrejón, Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles - El soto

El desbloqueo se consiguió en 2025

El Ayuntamiento mostoleño anunció el año pasado que había conseguido desbloquear el proyecto, tras avanzar en la resolución de los problemas jurídicos que mantenían la actuación paralizada. El regidor mostoleño Manuel Bautista, llegó a señalar en su momento que la finalidad es convertir el futuro pabellón en uno de los grandes referentes deportivos de la Comunidad de Madrid, mientras que el concejal de Urbanismo, Sergio Soler, reconocía que el proceso había sido especialmente complejo debido a los litigios pendientes con la empresa constructora.

Jornadas multideporte, pabellón Andrés Torrejón, Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles - El soto

Modernización de la pista de atletismo y nuevas gradas

Las obras previstas no se limitan únicamente al pabellón. El proyecto contempla una profunda remodelación del entorno deportivo, con la construcción de nuevos vestuarios, un graderío cubierto con capacidad para más de un millar de espectadores y la renovación integral de la pista de atletismo, con el objetivo de que pueda albergar competiciones autonómicas y nacionales. Asimismo, los nuevos vestuarios integrarán su propio graderío, modernizando unas instalaciones que llevan años esperando una reforma.

Un paso adelante a la reactivación de un gran proyecto

La aprobación de las anualidades futuras no supone el inicio inmediato de las obras, pero sí representa un nuevo avance administrativo para materializar una iniciativa que cuya paralización se prolongó durante más de 10 años. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, Vox y el concejal no adscrito, la abstención de Más Madrid Móstoles y el voto en contra del PSOE.