Los éxitos de los 60 y 70 y el circo protagonizan este fin de semana las verbenas de Móstoles

Un fin de semana más, Móstoles se llevará de música y actividades a través del nuevo episodio de ‘Verbena’. Una programación que contará con espectáculos aptos para toda la familia.

El espectáculo de circo y malabares del artista Mr. VIta abre la agenda cultural del fin de semana dentro de la programación de Verbena infantil, el viernes 14 de agosto, en la Plaza de Sol (PAU-4), a las 21:30 horas. Niños y mayores podrán contemplar a este personaje, que parece salido de un cómic, que ofrecerá al público diversas técnicas circenses del más alto nivel, con su humorística y carismática puesta en escena "Spanish Gentleman Juggler".

Verbena presenta "The Spanish Gentleman Juggler"

El malabarismo de caballeros data de principios del siglo XX y utiliza elementos cotidianos como un sombrero, un bastón, una maleta, un cuchillo o bandejas.

14 agosto Spanish Gentleman Juggler, Ayuntamiento de Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles - El soto

Con estos objetos realiza malabares, y giros únicos. Mr. Vita es un show creado por Francisco Vita Roldán, en el que interpreta a un alocado y carismático personaje que a través del arte circense va a deleitar al público mostoleño con su gracia.

El sábado será el turno del gran Guateque

Al día siguiente, el sábado 15 de agosto, en la Plaza de la Cultura, a las 21:30 horas, se podrá disfrutar de un nuevo espectáculo de Verbena que, en esta ocasión, trae "El Gran Guateque", de Luis Muñoz, una jornada musical para bailar y cantar los éxitos de los 60 y 70, rememorando los mejores éxitos de la época.

Pero esto no termina aquí, el sábado 15 de agosto traerá consigo la última jornada de Cine de Verano en Móstoles con "Una Película de Minecraft" en el parque frente al zoco de Parque Coimbra, calle del Castaño esquina con la calle Eucalipto, a la 22:00 horas. Este film inspirado en el exitoso videojuego de Mojang Studios presenta una escenografía y realidad tridimensional de una estética peculiar en forma de cubo. La película sigue a un grupo de héroes que atraviesa un portal a otro mundo, y deben unir fuerzas para escapar de este mundo cúbico y pixelado afrontando diversas amenazas a lo largo de su aventura.

Verbena Infantil: "Cuéntame un cuento"

Por último el domingo 16, a las 11:00 horas, la programación de Verbena Infantil ofrecerá "Cuéntame un Cuento" protagonizado por los títeres de la compañía Los Gorriones, una puesta en escena dirigida a todas las familias, que se llevara a cabo en el Teatro de Títeres de Finca Liana.

En esta historia, protagonizada por el duende Chiribita los espectadores interactúan siendo ellos mismo los que van escribiendo la historia, inventando nombres de los personajes, averiguando adivinanzas y erigiéndose en héroes que ayudarán al Búho Real a enfrentarse a dos traviesas urracas que querrán estropear el cuento.

El domingo 16 Verbena invita a un recorrido musical de temas muy conocidos con "Un viaje al pasado", de Raúl Santana y María Barrios, con la vibrante puesta en escena del Ballet de Lola García, en la Plaza de la Cultura, a las 21:30 h.