¿Tienes menos de 30 años y buscas trabajo en Móstoles? Así puedes conseguir este contrato de 10 meses

Una nueva oportunidad de inserción laboral aterriza en la zona sur de la Comunidad de Madrid. La entidad pública Móstoles Desarrollo ha anunciado el lanzamiento oficial de una nueva edición del Programa Público de Empleo-Formación para la Cualificación Profesional, un proyecto integral diseñado específicamente para impulsar el futuro laboral de los jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo.

La iniciativa contempla una duración total de diez meses y estará activa hasta el 26 de mayo de 2027, garantizando estabilidad formativa y económica a sus participantes.

A diferencia de los cursos teóricos tradicionales, este programa propone un modelo combinado de alto impacto, ofrece 520 horas de capacitación teórica homologada junto con el trabajo práctico y remunerado en diversas concejalías y áreas operativas del Ayuntamiento de Móstoles. De este modo, los beneficiarios no solo adquieren competencias técnicas avanzadas, sino que acumulan experiencia laboral acreditada y cotizada en el sector público.

Perfiles solicitados y titulación oficial

La convocatoria desplegó un total de 25 plazas vacantes, repartidas en dos ámbitos profesionales con elevadas demandas en el entorno municipal y empresarial de la región:

Especialidad en Construcción (13 plazas) : Los participantes obtendrán el certificado de profesionalidad oficial EOCB0109 en Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción (360 horas de formación) y el módulo complementario EOCB0209 sobre Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización (160 horas de formación)

: Los participantes obtendrán el certificado de profesionalidad oficial EOCB0109 en Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción (360 horas de formación) y el módulo complementario EOCB0209 sobre Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización (160 horas de formación) Especialidad de Jardinería y Medio Ambiente (12 plazas): Este itinerario otorga el certificado AGAO0109 de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (250 horas de formación), complementado con la especialización AGAO0208 en instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes (270 horas de formación).

Ambas titulaciones cuentan con validez oficial en todo el territorio nacional, lo que incrementa notablemente las posibilidades de inserción en la empresa privada una vez concluido el programa.

Acompañamiento, tutorías y apoyo a la inserción laboral

Uno de los pilares más destacados de esta iniciativa es sólida estructura de tutorización. Cada itinerario formativo dispondrá de dos docentes especializados y la figura de un tutor de aprendizaje dedicado, encargado de realizar un seguimiento laboral personalizado de cada alumno a lo largo de todo el proyecto.

Asimismo, con el objetivo de asegurar que esta experiencia se traduzca en un trabajo estable una vez finalizado el contrato municipal, los jóvenes contarán con la asistencia de un orientador laboral durante seis meses. Este profesional trabajará activamente en estrategias de búsqueda de empleo, confección de currículum adaptado al mercado y preparación de entrevistas de selección.

Financiación e impacto municipal

El proyecto de empleo juvenil cuenta con el respaldo económico y la financiación conjunta de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, el Fondo Social Europeo y las arcas del consistorio mostoleño.

Gracias a esta inversión social, los 25 jóvenes seleccionados no solo transformarán su perfil profesional, sino que participarán de forma directa en la mejora, acondicionamiento y mantenimiento de los parques, instalaciones deportivas, infraestructuras y espacios públicos de la ciudad de Móstoles.

Requisitos básicos para acceder a este programa

Para poder beneficiarse de este programa de empleo y formación remunerada, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios generales: