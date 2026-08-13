LIMPIEZA
Móstoles refuerza la limpieza de la ciudad: el plan llegará a más de 200 calles
El alcalde, Manuel Bautista, supervisa las actuaciones en la calle Felipe II, donde se han llevado a cabo tareas de limpieza, condicionamiento y mantención
Alejandro López Marclay
Móstoles continúa desarrollando su Plan Intensivo de limpieza barrio a barrio, una intervención que contempla más de 200 calles de la ciudad, con el fin de mejorar el estado de la ciudad y la calidad de vida de los mostoleños.
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Emergencias y Medioambiente, Gabriel Monteserín, han visitado este marte la calle Felipe II y sus alrededores para comprobar el resultado de las actuaciones en la zona.
Saneamiento integral y mobiliario urbano
Los trabajos de limpieza implementados en la zona, han consistido en la limpieza del pavimento mediante barrido manual y mecánico, limpieza de contenedores, limpieza de mobiliario urbano, es decir, bancos, papeleras entre otros.
Asimismo se ejecutó el baldeo de aceras y calzada, realizado mediante equipos mixtos de baldeadora, hidropresión y lavaceras.
El premio Escoba de platino 2026
El plan ha contemplado la limpieza y repintado de fachadas, por consiguiente se efectuó la efectiva eliminación de grafitis, una de las actuaciones en las que el Ayuntamiento asegura haber intensificado sus esfuerzos.
Según el Consistorio, desde 2024 se han eliminado más de 53.000 grafitis en distintos puntos de la ciudad desde 2024, una labor por la que Móstoles fue galardonada el pasado mes de junio con el Premio Escoba de Platino 2026, un reconocimiento a la gestión de la limpieza urbana.
La estrategia de limpieza comenzó el pasado mes de junio y ya ha llegado a zonas como Los Rosales, Estoril 1, el entorno del Hospital Universitario de Móstoles, El Soto, Felipe II, Simón Hernández, Montecarlo, La Paz, Guadalajara, Cuenca, Esparta, la calle Toledo o la calle Madrid, entre otras.
Las próximas actuaciones se llevarán a cabo en Parque Coimbra, , Urbanización Guadarrama, Pinares Llanos, Siete Picos, Veracruz, Sao Paulo, Río de Janeiro, la avenida Carlos V, Estoril II y los alrededores de las calles de los Pintores.
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