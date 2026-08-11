La edición XX de la Masterslot 2026 celebrada en Móstoles cierra con dos campeones y cerca de 200 de visitantes

Con cerca de 200 personas presentes en el evento a lo largo del fin de semana, la XX edición de la Masterslot, fue un éxito en la ciudad de Móstoles. El evento celebrado en el Polideportivo Los Rosales consistía de una carrera de resistencia que tiene como principal atractivo sus protagonistas, coches eléctricos a escala 1/32.

Los coches eléctricos que conducen los competidores, reproducen prototipos como LMP1, LMP2, GT, Hypercars o modelos clásicos históricos de marcas como Slot.it, NSR o SRC. Además, las carreras son en formato de equipo, compuestos por 4 a 6 pilotos, que se compiten en turnos rotativos para cubrir, conducción, asistencia mecánica y las tareas de pista que duran todo el día.

La XX edición de Masterslot 2026, Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Inspirándose en el automovilismo real, se compitió en dos categorías: MSHY (Hypercar) y MSGT3 (GT3), reflejando la cúspide del motorsport actual en miniatura.

Las pruebas que afrontaron los competidores emulaban a pequeña escala las 24 horas de Le Mans, la carrera más prestigiosa y antigua de resistencia de automovilismo del mundo, que se corre anualmente en el mes de junio en el circuito de la Sarthe, cerca de Le Mans, en Francia.

Pasadas las primeras 24 horas de la carrera y con más de 5.000 vueltas durante los tres días que duró la competición entre entrenamientos y carrera, el evento ha vuelto a reunir una gran afluencia de personas en la que es la mayor carrera europea en esta disciplina.

El equipo gallego se lleva la victoria

Con un trazado de dos kilómetros de recorrido y un sistema de cronometraje profesional, esta edición ha ofrecido momentos icónicos y de gran espectacularidad. En efecto, durante seis horas nocturnas, los pilotos vivieron una experiencia inmersiva compitiendo con la iluminación de sus propios vehículos. La competición contabilizó más de 40 equipos nacionales y internacionales, que fueron quienes compitieron en esta cita deportiva.

El equipo vencedor de la categoría absoluta fue el Slot Club Porriño, de Galicia, que ya fue campeón en 2025 y que revalida nuevamente su título en la ciudad de Móstoles. El equipo gallego completó 3.480 vueltas.

Por su parte, en GT3, modalidad que reproduce coches deportivos a escala que terminó con la victoria de la escudería catalana Cric Crac Boss, segundos en 2025, con 3.159 vueltas.