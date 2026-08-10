Oftalmólogos del Hospital de Móstoles explican cómo proteger los ojos ante el eclipse solar del 12 de agosto

El eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto se acerca y con él crece también la expectación por un fenómeno que se podrá observar desde distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Pero antes de mirar al cielo, hay una recomendación que los especialistas consideran fundamental: proteger los ojos de forma adecuada.

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Móstoles ha difundido una serie de indicaciones para observar el eclipse sin poner en riesgo la salud visual, ya que mirar directamente al Sol puede provocar lesiones permanentes en la retina.

La advertencia cobra especial importancia porque durante un eclipse la reducción de la luminosidad puede generar una sensación engañosa. La doctora Mar González Manrique, jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Móstoles, explica que “la disminución de la luminosidad ambiental durante el eclipse puede producir un efecto engaño, una falsa sensación de seguridad”. Esa menor luz puede hacer que una persona se anime a mirar directamente al Sol durante más tiempo, pero la radiación solar continúa llegando a la retina.

Recomendaciones de los oftalmólogos del Hospital de Móstoles para ver el eclipse solar del 12 de agosto / Hospital Universitario de Móstoles

“Esto no debe hacerse”, recalca la especialista. Aunque el cielo se oscurezca, la radiación sigue presente y puede afectar especialmente a las células de la retina situadas en la mácula, la zona responsable de la visión central. Las lesiones derivadas de observar el Sol sin protección adecuada se conocen como retinopatía solar o retinopatía por eclipse y pueden provocar disminución de la visión, manchas oscuras en el campo visual y alteraciones en la percepción de los colores. En algunos casos, estas consecuencias pueden ser irreversibles.

Estas son las únicas gafas que recomiendan los oftalmólogos

Para observar directamente el Sol durante las fases parciales del eclipse, el Hospital de Móstoles señala que la única opción segura son las gafas o visores solares homologados que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Estos filtros están diseñados para reducir la intensidad de la luz y bloquear las radiaciones ultravioleta e infrarroja que pueden resultar dañinas para la retina.

Las gafas de sol convencionales no sirven para observar el eclipse, aunque sus cristales sean muy oscuros. Los especialistas tampoco aconsejan recurrir a soluciones improvisadas como radiografías, cristales ahumados, CD, DVD o filtros caseros, ya que no ofrecen las garantías necesarias para proteger los ojos.

También es importante comprobar el estado de las gafas específicas antes de utilizarlas. Si presentan rayaduras, perforaciones, grietas, deformaciones o cualquier otro desperfecto, deben desecharse.

Un optometrista de la óptica Diferoptics, muestra unas gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares / Zowy Voeten

Asimismo, recuerdan que nunca debe observarse el eclipse a través de prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas o teleobjetivos sin los filtros solares adecuados, aunque se lleven puestas gafas para eclipses. La concentración de la luz solar por parte de estos instrumentos puede provocar lesiones oculares graves e inmediatas. Cuando se utilicen equipos ópticos, estos deben disponer de filtros solares certificados instalados correctamente en la parte frontal del dispositivo.

Por último, los oftalmólogos del Hospital de Móstoles recuerdan extremar la vigilancia en el caso de los menores. Los niños deben permanecer acompañados por personas adultas durante toda la observación para garantizar que utilizan correctamente las gafas o visores solares y que no se las retiran mientras miran al Sol.

En el caso de Móstoles, el eclipse se podrá contemplar de forma parcial y alcanzará su máximo alrededor de las 20:32 horas, con una ocultación del Sol cercana al 100%.