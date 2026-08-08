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8 y 15 DE AGOSTO

Móstoles apaga la pantalla de verano: estas son las últimas películas de la cartelera

El ciclo de cine de verano ofrecerá dos últimas películas este y el próximo sábado: "Lilo y Stitch" y "Una Película de Minecraft", ambas a las 22:00 horas

Cartel Cine de Verano de móstoles 2026

Cartel Cine de Verano de móstoles 2026 / Ayuntamiento de Móstoles - El soto

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Alejandro López Marclay

El ciclo Cine de Verano de Móstoles continúa este mes de agosto con dos películas más antes de apagar la pantalla. Los sábados 8 y 15 de agosto los mostoleños podrán disfrutar en familia de dos filmes aptas para todos los públicos.

Hoy sábado 8 de agosto la programación continua con el aclamado live action de "Lilo y Stitch" (2025). Este aclamado remake en live action cuenta la clásica historia de amistad sobre una niña hawaiana solitaria llamada lilo que entra en contacto con un extraterrestre fugitivo al que ella nombra Stitch, que en realidad es denominado, "El experimento 626", una criatura alienígena creada para destruir que ha escapado a la tierra. A través del amor y del concepto de ohana (familia), ambos aprenden a amarse y protegerse.

La última proyección del ciclo será el 15 de agosto

El Cine de Verano llegará a su fin el próximo 15 de agosto con "una película de Minecraft" (2025). Protagonizado por Jason Momoa y Jack Black, es una película basada en el popular videojuego "Minecraft" de Mojang Studios.

La historia sigue a un grupo de personajes completamente diferentes entre si que, mientras intentan resolver sus problemas cotidianos, son transportados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior, un bioma de características cúbicas, donde el único límite es la creatividad. En este mundo deberán enfrentarse a diversas e inesperadas anomalías en busca del camino a casa.

"Una película de Minecraft", se volvió uno de los mejores debuts de un largometraje basado en un videojuego después del éxito de "Super Mario Bros" recaudando alrededor 313 millones de dólares a nivel global en sus 3 primeros días de estreno, duplicando su alto presupuesto de 150 millones de dólares. Con una recaudación total ade 948 millones de dólares a nivel mundial, el taquillero éxito llega al ciclo Cine de Verano de Móstoles para cautivar a los espectadores de la ciudad, con una divertida e interesante propuesta sobre el aclamado videojuego de texturas cúbicas.

Noticias relacionadas y más

Las películas del Cine de Verano, organizado por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, se proyectarán los sábados a las 22:00 horas, en el parque frente al Zoco, calle del Castaño, esquina con Eucalipto, de Parque Coimbra.

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