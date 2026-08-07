VERBENA
Móstoles pone banda sonora al fin de semana con tributos a Isabel Pantoja y Manolo Escobar
Desde la Verbena Infantil que tendrá como protagonistas a los títeres en el Parque Finca Liana y a la artista Maple Staplegun con su divertido espectáculo de circo en la Plaza del Sol hasta conciertos y películas taquilleras.
Alejandro López Marclay
El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, ofrece una programación gratuita, dirigida a todos los públicos, para disfrutar de los vecinos de Móstoles este fin de semana veraniego de agosto.
Una programación donde la música y el cine serán los especiales protagonistas y apta para todos los públicos.
Hoy los más pequeños podrán disfrutar de la Verbena Infantil
El día viernes 7, en Verbena Infantil, desde las 21:30 horas, los mostoleños podrán ser partícipe del espectáculo de circo y clown de la artista Maple Staplegun, "Breaking Broken Dreams", en la Plaza del Sol del PAU-4, con divertidas acrobacias y mucho humor, representando a una secretaria de oficina que se escapa de sus prisiones cotidianas para demostrar al mundo todo su potencial.
Armada con hula hoops, artículos de oficina y una excéntrica actitud, Maple está lista para vislumbrar a la audiencia mediante un show diferente. Con increíbles manipulaciones de hula hoop mezcladas con improvisaciones absurdas y comedia física, este espectáculo sorprenderá al público con su personalidad.
Interpretado por Amelia Cadwallader, una artista australiana multidisciplinar que inició su carrera artística a la pronta edad de 5 años, cuando participó en un concurso de baile escocés. Desde entonces ha demostrado un gran interés por todas las vertientes del teatro físico, circo y comedia.
Sus investigaciones la han llevado a Asia, Arabia, América del Norte, Australia y Europa. La artista ha sido parte de diferentes proyectos innovadores como Is Theater Ltd.´s Freezer Training y Espectáculo en 2001, ATYP Glen Helen Nacional Program 2003, Dairakakudan Butoh Theather en Japón, y el intensivo de clown en la escuela NCI dirigido por Jango Edwards.
Planes del fin de semana
El sábado 8 de agosto, La Plaza de la Cultura se llenará del folclore español con "Voces de España", un espectáculo que rendirá homenaje a Manolo Escobar y un tributo a Isabel Pantoja a las 21:30 horas, donde resonarán las canciones más conocidas de estos grandes artistas.
A su vez, el sábado a las 22:00 horas, dentro de las jornadas del Cine de Verano se proyectará la película "Lilo y Stitch" (2025), en Parque Coimbra, en el parque frente al zoco, concretamente, en la calle del Castaño esquina con calle Eucalipto, a las 22:00 horas, un plan imperdible para disfrutar en familia o amigos.
El itinerario de esta jornada de Verbena sería este:
- Viernes 7 de agosto
- 21:30 horas: Maple Staplegun, "Breaking Broken Dreams", en la Plaza del Sol del PAU-4
- Sábado 8 de agosto
- 21:30 horas: Voces de España", homenaje a Manolo Escobar y un tributo a Isabel Pantoja.
- 22:00 horas: "Lilo y Stitch" (2025) - Parque Coimbra
- Domingo 9 de agosto
- 11:00 horas: Blancanieves - Tropos Teatro de Títere, Teatro de Títeres de Finca Liana.
- 21:30 horas:Verbena, Ballet Latino, la Plaza de la Cultura.
Al día siguiente, el domingo 9 de agosto, la compañía Tropos Teatro de Títeres representará una versión del clásico "Blancanieves", a las 11:00 horas, en el Teatro de Títeres de Finca Liana. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Más tarde a las 21:30, la programación Verbena ofrecerá ritmos y un Ballet Latino, en la Plaza de la Cultura, a las 21:30 horas.
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