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Móstoles pone banda sonora al fin de semana con tributos a Isabel Pantoja y Manolo Escobar

Desde la Verbena Infantil que tendrá como protagonistas a los títeres en el Parque Finca Liana y a la artista Maple Staplegun con su divertido espectáculo de circo en la Plaza del Sol hasta conciertos y películas taquilleras.

Cartel Verbena de Móstoles 2026

Cartel Verbena de Móstoles 2026

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Alejandro López Marclay

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, ofrece una programación gratuita, dirigida a todos los públicos, para disfrutar de los vecinos de Móstoles este fin de semana veraniego de agosto.

Una programación donde la música y el cine serán los especiales protagonistas y apta para todos los públicos.

Hoy los más pequeños podrán disfrutar de la Verbena Infantil

El día viernes 7, en Verbena Infantil, desde las 21:30 horas, los mostoleños podrán ser partícipe del espectáculo de circo y clown de la artista Maple Staplegun, "Breaking Broken Dreams", en la Plaza del Sol del PAU-4, con divertidas acrobacias y mucho humor, representando a una secretaria de oficina que se escapa de sus prisiones cotidianas para demostrar al mundo todo su potencial.

Armada con hula hoops, artículos de oficina y una excéntrica actitud, Maple está lista para vislumbrar a la audiencia mediante un show diferente. Con increíbles manipulaciones de hula hoop mezcladas con improvisaciones absurdas y comedia física, este espectáculo sorprenderá al público con su personalidad.

7 agosto, &quot;Maple Staplegun&quot;

7 agosto, "Maple Staplegun" / Ayuntamiento de Móstoles - El soto

Interpretado por Amelia Cadwallader, una artista australiana multidisciplinar que inició su carrera artística a la pronta edad de 5 años, cuando participó en un concurso de baile escocés. Desde entonces ha demostrado un gran interés por todas las vertientes del teatro físico, circo y comedia.

Sus investigaciones la han llevado a Asia, Arabia, América del Norte, Australia y Europa. La artista ha sido parte de diferentes proyectos innovadores como Is Theater Ltd.´s Freezer Training y Espectáculo en 2001, ATYP Glen Helen Nacional Program 2003, Dairakakudan Butoh Theather en Japón, y el intensivo de clown en la escuela NCI dirigido por Jango Edwards.

Planes del fin de semana

El sábado 8 de agosto, La Plaza de la Cultura se llenará del folclore español con "Voces de España", un espectáculo que rendirá homenaje a Manolo Escobar y un tributo a Isabel Pantoja a las 21:30 horas, donde resonarán las canciones más conocidas de estos grandes artistas.

8 de agosto, voces de españa, Móstoles

8 de agosto, voces de españa, Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles - El soto

A su vez, el sábado a las 22:00 horas, dentro de las jornadas del Cine de Verano se proyectará la película "Lilo y Stitch" (2025), en Parque Coimbra, en el parque frente al zoco, concretamente, en la calle del Castaño esquina con calle Eucalipto, a las 22:00 horas, un plan imperdible para disfrutar en familia o amigos.

El itinerario de esta jornada de Verbena sería este:

  • Viernes 7 de agosto
  • 21:30 horas: Maple Staplegun, "Breaking Broken Dreams", en la Plaza del Sol del PAU-4
  • Sábado 8 de agosto
  • 21:30 horas: Voces de España", homenaje a Manolo Escobar y un tributo a Isabel Pantoja.
  • 22:00 horas: "Lilo y Stitch" (2025) - Parque Coimbra
  • Domingo 9 de agosto
  • 11:00 horas: Blancanieves - Tropos Teatro de Títere, Teatro de Títeres de Finca Liana.
  • 21:30 horas:Verbena, Ballet Latino, la Plaza de la Cultura.

Noticias relacionadas y más

9 de agosto, Títeres, Móstoles.

Blancanieves, Tropos, Teatro de Títeres, Móstoles. / Ayuntamiento de Móstoles - El soto

Al día siguiente, el domingo 9 de agosto, la compañía Tropos Teatro de Títeres representará una versión del clásico "Blancanieves", a las 11:00 horas, en el Teatro de Títeres de Finca Liana. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Más tarde a las 21:30, la programación Verbena ofrecerá ritmos y un Ballet Latino, en la Plaza de la Cultura, a las 21:30 horas.

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