Móstoles pone a punto el barrio de Estoril I con más de 200 actuaciones en aceras, pasos de peatones y asfaltado

Estoril I ha completado una intervención intensiva para mejorar el estado de sus calles y facilitar los desplazamientos de los vecinos de Móstoles. El Ayuntamiento ha dado por finalizadas más de 200 actuaciones en el barrio, centradas especialmente en la accesibilidad, la seguridad y el mantenimiento del espacio público.

Entre las más de 200 actuaciones realizadas se encuentra la renovación de capas de rodadura del pavimento, la reparación de bordillos que presentaban desperfectos y la eliminación de barreras arquitectónicas. Estos trabajos se han planteado además como paso previo al Plan de asfaltado, que contempla actuaciones posteriores para continuar la mejora del entorno.

El plan intensivo ha consistido en mejorar la accesibilidad y seguridad del barrio

En total, se han instalado más de 315 metros cuadrados de loseta, se han ejecutado 90 metros cuadrados de terraza, se han colocado 213 metros lineales de bordillo, se han repuesto 6 metros cuadrados de adoquín y se han ejecutado otros 60 metros cuadrados de hormigón.

Algunos de los trabajos también han ido destinados a otros aspectos como la seguridad y el mantenimiento de las calles. Se han renovado nueve tapas de alumbrado y 34 señales de tráfico, además de instalar seis bolardos nuevos y sustituir 16 metros de valla. A estos trabajos se han sumado labores de limpieza y mantenimiento, como la reparación de bolardos y la limpieza y reparación de señales.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la renovación de capas de rodadura del pavimento, la reparación de bordillos que presentaban desperfectos y la eliminación de barreras arquitectónicas / Ayuntamiento de Móstoles

La accesibilidad ha sido otro de los ejes de esta intervención. El Ayuntamiento ha dado de alta dos nuevas plazas destinadas a personas con movilidad reducida (PMR) y ha creado tres nuevos pasos de peatones, con los que busca facilitar los desplazamientos y mejorar la seguridad de los vecinos.

A estas actuaciones se suma la instalación de un nuevo punto de luz entre la calle Montecarlo y el Camino de Leganés, otra de las intervenciones incluidas en este plan de mantenimiento del barrio.

El alcalde, Manuel Bautista, ha visitado las principales calles de la zona junto al concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, Sergio Soler, y la concejal y presidenta de la Junta de Distrito 3 Sur-Este, Ángeles García, para comprobar el resultado de los trabajos. En su visita, Bautista ha defendido que el objetivo de estas actuaciones es avanzar hacia una ciudad "más cuidada, accesible, segura y adaptada a las necesidades de todos los mostoleños".