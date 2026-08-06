Más acera y dos nuevas plazas de aparcamiento: así avanzan las obras del Paseo de Goya en Móstoles

La remodelación del Paseo de Goya sigue avanzando con el objetivo de mejorar la accesibilidad y hacer más cómodo el día a día de los vecinos de esta zona de Móstoles. Las actuaciones se centran en ampliar el espacio destinado para los peatones, renovar distintos elementos del entorno urbano y reorganizar algunos puntos del viario para optimizar tanto la movilidad como el estacionamiento.

Las obras se están desarrollando en distintos puntos del entorno del Paseo de Goya. Uno de los principales trabajos consiste en la sustitución de los bordillos de la glorieta ajardinada situada en la intersección con la calle Salcillo. Esta actuación permitirá ampliar la superficie de acerado a renovar en el lateral de los números pares.

El objetivo es mejorar la accesibilidad del paseo

Por otra parte, en la intersección con la calle Miguel Ángel se va a demoler la antigua plataforma de contenedores de residuos para aumentar la superficie destinada al tránsito peatonal y generar espacio para dos plazas de estacionamiento en batería. También en esta zona se van a renovar los pavimentos de la acera del Paseo de Goya.

Continúan las obras de remodelación del Paseo de Goya para mejorar la accesibilidad / Ayuntamiento de Móstoles

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha visitado el barrio junto al concejal del área, Sergio Soler, y la concejal y presidenta de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad, Mª Ángeles Gómez para comprobar sobre el terreno el desarrollo de unos trabajos que forman parte del plan de mejora de calles, espacios públicos y servicios que impulsa el Ayuntamiento.

Estos trabajos continúan una serie de actuaciones que ya se han ejecutado previamente en el Paseo de Goya. En una fase anterior ya fueron renovados los pavimentos de las aceras y los bordillos en el lateral de los números pares, desde la intersección con la calle Salcillo hasta el número 28. Ahora, el Ayuntamiento amplía el alcance de la intervención para seguir mejorando este entorno urbano.

Según ha destacado el Ayuntamiento, "con estas actuaciones conseguimos mejorar la calidad de vida de los vecinos haciendo de Móstoles una ciudad más accesible, creando entornos seguros y más agradables para vivir", destacó el primer edil