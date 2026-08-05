ECLIPSE SOLAR
¿Se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto desde Móstoles? Esto es lo que ocurrirá en la ciudad
Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo.
Alejandro López Marclay
Uno de los grandes eventos que llegarán durante este verano a España será el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Se trata de un fenómeno astronómico muy poco habitual. De tal forma, que será la primera vez que se podrá ver en su totalidad en la Península Ibérica en más de 100 años, debido a esto serán muchas las personas que no querrán perderse esta oportunidad para disfrutar de un evento único. Y un lugar donde se podrá vislumbrar semejante fenómeno, aunque no en su totalidad, es en Móstoles.
Es necesario destacar que la ciudad de Móstoles no es la mejor locación para disfrutar del espectáculo astronómico del próximo 12 de agosto. No obstante, el municipio mostoleño no escapará del eclipse, hasta el punto de que los mostoleños podrán disfrutar sin necesidad de salir de su ciudad. La realidad está en que Móstoles no se quedará completamente a oscuras como si sucederá en varios puntos del país durante unos minutos.
En Móstoles el eclipse será parcial profundo
Dependiendo del lugar desde el que se observe, el fenómeno podrá contemplarse de forma parcial o total. En las zonas donde la totalidad sea visible, esta alcanzará una duración máxima de un minuto y cincuenta segundos.
Para poder disfrutar del evento solar sin salir de la región, es necesario tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid, no habrá una oscuridad total, sino que será parcial. No obstante, en los pueblos aledaños a la Sierra Norte se podrá disfrutar de una mejor manera del fenómeno, llegando a cubrir el sol en más de un 99% antes de ponerse.
Sin embargo, a la urbe mostoleña también llegará con una intensidad leve, a través de una parcialidad profunda que dará una cobertura del sol de entre el 94% y el 97%, por lo que también será disfrutable por los vecinos que no quieran o puedan salir del sur de la región en esta fecha.
Horario y precauciones
El espectáculo solar dará comienzo a las 19:37 horas, alcanzando su punto máximo a las 20:32, finalizando cerca de las 21:24 horas.
Si no te quieres perder el evento solar, busca un lugar con horizonte oeste, y utiliza gafas de eclipse certificadas ISO 12312-2 para ver el fenómeno, debido a que la exposición ocular directa al sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones permanentes en la retina, conocidas como retinopatía solar o retinopatía por eclipse. Estas lesiones pueden provocar pérdida de visión, aparición de manchas oscuras en el campo visual y alteraciones en la percepción de colores, que en algunos casos pueden resultar irreversibles.
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