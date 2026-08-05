El paro en Móstoles cae a mínimos de las últimas dos décadas: baja por primera vez de los 9.000 desempleados

Móstoles ha registrado, otro mes más, un descenso récord en el paro. El municipio por primera vez se sitúa por debajo de la cifra de 9.000 desempleados, la cifra más baja de los últimos 20 años. Concretamente, en el mes de julio de 2026, el descenso computa un total de 8.980 personas, lo que supone 38 personas menos en situación de desempleo, según los últimos datos del informe de paro registrados en la Comunidad de Madrid.

De este total, 3.542 personas son hombres y 5.438 son mujeres. Los datos por actividad reflejan que el sector servicios continúa concentrando el mayor número de desempleados, con 7.101 personas, seguido por la construcción, con 680, la industria, con 544, y la agricultura, con 69.

Asimismo, la tasa interanual de este mes de julio revela un descenso en Móstoles de 106 personas desempleadas.

Por primera vez en 20 años Móstoles baja de los 9.000 desempleados

El alcalde mostoleño, Manuel Bautista, interpreta los resultados de las cifras como una mejora nace a raíz de la gestión del ayuntamiento, en sus palabras: "Por primera vez en 20 años bajamos de los 9.000 desempleados, situándonos en 8.980, lo que reivindica que las políticas municipales de impulso del empleo dan resultado en nuestro municipio".

El regidor también hizo hincapié a que los resultados se deben a ciertas medidas concretas: "El apoyo al emprendimiento, la gestión de la Agencia de Colocación con entrevistas personalizadas, entre otras medidas, nos hacen seguir en la senda del descenso del paro que generan mejores oportunidades de empleo para las familias mostoleñas"

El regidor, cerró sus declaraciones con una reflexión en vista al futuro: "Estos datos nos motivan para continuar trabajando en la misma línea y conseguir que cada vez más mostoleños puedan encontrar empleo y posibilitar el desarrollo de su proyecto de vida en nuestra ciudad"

Sin duda unas cifras que no hacen más que apaciguar la preocupación de los vecinos y vecinas de la ciudad mostoleña, sobre el entorno laboral de la comunidad.