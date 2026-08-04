Móstoles se prepara para vivir su versión de las '24 horas de Le Mans' con coches eléctricos en la XX edición de MasterSlot

Móstoles se prepara para albergar uno de los eventos de motor más esperados cada verano. Este fin de semana la ciudad acogerá la XX edición de las 24 horas de MasterSlot 2026, que será disputada los días 7,8 y 9 de agosto en el pabellón Los Rosales y que contará con más de 200 participantes de los 40 mejores equipos europeos de la disciplina slot resistencia.

Este evento de automovilismo, de coches eléctricos a escala 1/32, organizado por "MasterSlot Racing Events" con la colaboración del Ayuntamiento de Móstoles, mediante la concejalía de Deportes y Sanidad, contará con un sistema de cronometraje profesional. Una emulación a pequeña escala de las 24 horas de Le Mans.

Cerca de 5.000 vueltas a un circuito de 2 kilómetros de longitud

La prueba de ámbito internacional se disputará en un circuito de 32 carriles y unos 2 kilómetros de longitud total en el que los participantes darán cerca de 5.000 vueltas. El ganador será quien logre dar más vueltas en las 24 horas ininterrumpidas de competición.

Los entrenamientos libres se llevarán a cabo el viernes 7 a partir de las 9:00 horas. El inicio de la carrera tendrá lugar el sábado 8, a las 10:00 horas, y el final de la carrera será alrededor de las 11:30 horas del domingo 9. Posteriormente, se procederá a la entrega de premios.

La competición se podrá seguir vía streaming. Durante el tramo nocturno de la carrera, se apagarán las luces del pabellón, a las 23:00 horas, por lo que los pilotos tendrán que demostrar su destreza guiándose solo con las luces de los propios coches y algunos apoyos de luz difusa para recorrer el circuito.

Los equipos constan de 5 o 6 pilotos con roles de director, comisario, piloto y mecánico. Los coches tienen que cambiar seis veces neumáticos en las zonas de boxes habilitadas.

Con este evento Móstoles, Ciudad europea del Deporte 2026, acerca esta disciplina automovilística a escala a todos los mostoleños y a los aficionados del mundo del motorsport y el slot de competición, llevando a la ciudad de Móstoles en una referencia del deporte, en un evento en que la competencia, el espectáculo son los protagonistas en la urbe mostoleña.