Móstoles dice adiós con la Gran Cruz del Mérito Civil al exalcalde mostoleño David Lucas

El Gobierno de España concedió a título póstumo la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al exalcalde de Móstoles, David Lucas Parrón. Ha sido el Consejo de Ministros quien se encargó de otorgar dicho reconocimiento a, aquel que una vez fue regidor del municipio mostoleño. Lo ha hecho por "su extraordinaria aportación a la defensa del derecho constitucional a una vivienda digna para toda la ciudadanía, así como en reconocimiento por su contribución a la mejora de los servicios público" , como reconocen las fuentes gubernamentales.

David Lucas Parrón falleció a los 58 años el pasado 20 de julio. Era el secretario de Estado de Vivienda, trabajo que había suspendido de manera temporal al comunicar hace unas semanas que padecía de cáncer y que tenía que cesar sus actividades para someterse a tratamiento. Desde el Gobierno destacan que el exalcalde mostoleño es una fiel representación de la mejor versión del servicio público, debido a su compromiso, tenacidad y capacidad de llegar a acuerdos en favor del interés general.

El acto esta próximo a celebrarse

La Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil es una de las máximas condecoraciones otorgadas en España. Es concedida a personas que han desempeñado servicios importantes al Estado, tanto de ciudadanos españoles como extranjeros. En el caso de David Lucas, subrayan que esos valores y rasgos en favor del interés general han estado presentes en todos los desempeños por los que ha trabajado, incluido en la alcaldía de Móstoles. Aún falta por conocer la fecha en la que se celebrará el acto de entrega, el cual se realizará próximamente.

Desde el Gobierno valoran los logros de David Lucas como Secretario de Estado de la Vivienda, aludiendo a la defensa del derecho a un hogar. De él destacan su capacidad técnica y de diálogo con todos los actores implicados en este marco. Asimismo, destacan que en "su haber deja la redacción y aprobación de la primera Ley Estatal de Vivienda por la democracia; la congelación del alquiler en distintos territorios habitados por más de 9 millones de personas; el acuerdo, aprobación y gestión de tres planes estatales de vivienda; el impulso, diseño y ejecución de 5.500 millones de euros de inversión en materia de vivienda del Plan de Recuperación, entre otros"