Los evacuados por los incendios abandonan los pabellones de Móstoles y vuelven a casa tras cinco noches fuera de casa

Los vecinos evacuados por el gran incendio de la Sierra Oeste de Madrid han abandonado los pabellones de Móstoles donde han permanecido durante la emergencia medioambiental vivida durante los últimos cinco días. Ahora, estas familias y sus mascotas, residentes de las localidades evacuadas de Cadalso de los Vidrios y Fresnedillas de la Oliva, mayoritariamente, podrán volver a sus hogares y recuperar la normalidad.

Cerca de 400 personas llegarán hoy a sus casas después de varios días conviviendo y durmiendo en los pabellones habilitados para acoger a los evacuados por el mayor incendio jamás declarado en la Comunidad de Madrid. Un despliegue llevado a cabo por la Corporación local del Ayuntamiento de Móstoles, donde los tres Pabellones Polideportivos Paco Sedano, Rafa Martínez y La Loma, se han convertido en el epicentro de apoyo para todas estas familias, entre las que se encontraban niños menores y personas mayores que precisan de atención médica.

Después de varios días de incertidumbre, la noticia de la vuelta a casa se ha recibido con alegría. El levantamiento de las restricciones anunciada este martes desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navalcarnero por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien confirmó el levantamiento del orden de evacuación y confinamiento en las distintas localidades afectadas.

Durante el día de hoy, 34.000 madrileños se reencuentran con la calma de volver a la cotidianeidad de sus hogares, así como de poder volver a sus puestos de trabajo y transitar las calles de sus municipios con total tranquilidad. De todas formas, el operativo de extinción continúa activo y las administraciones insisten en que el escenario sigue siendo complejo.

Los evacuados por los incendios de Madrid, en un pabellón de Móstoles / Joaquín González de la Aleja

Una ciudad volcada con las personas afectadas

Durante la emergencia, Móstoles se ha convertido en uno de los principales puntos de acogida de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento habilitó tres pabellones deportivos para acoger a los evacuados y desplegó un amplio dispositivo para atender sus necesidades. Los operativos de Protección Civil, Cruz Roja y los distintos cuerpos policiales estuvieron al servicio de las personas desplazadas durante los días de restricción.

El dispositivo también contó con asistencia psicológica de varios profesionales, veterinario para atender a las mascotas evacuadas y una zona recreativa con juegos para menores. Además, la Federación de Peñas de Móstoles ha estado elaborando desayunos, comidas y cenas de forma solidaria, donde han tenido en cuenta los diferentes grupos étnicos y la diversidad de hábitos alimenticios de todas las personas evacuadas.