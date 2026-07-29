El fin de semana de agosto se llena de vida en Móstoles: Xanadú acerca a la música a los vecinos mostoleños

El centro comercial "Xanadú" situado a 20km de Madrid por la carretera de Extremadura, es una de las locaciones más divertidas para pasar un buen rato con el motivo de aliviar el calor mientras disfrutas con tu familia y amigos. Más allá de ser una zona comercial, con una gran diversidad de establecimientos para el goce de sus visitantes, el centro contiene una inmensa variedad de áreas de entretenimiento y restauración a través de puntos como su pista de nieve, la bolera Ilusiona, su nuevo simulador de vuelo, Atlantis, Cinesa Luxe, entre otras. No obstante, con la llegada del mes de agosto hay otro nuevo plan gratuito que llega para todos los vecinos de Móstoles.

Con la finalidad de acercar la música emergente a los vecinos Mostoleños, y de fomentar la cultura a través de la música en directo, Intu Xanadú dispondrá todos los sábados actuaciones completamente gratuitas. Serán Músicos emergentes quienes tendrán la tarea de amenizar las noches a partir de las 20:00 durante todo el mes de agosto con un escenario situado en la zona de restauración de "Ágora".

Los artistas que encabezarán la jornada gratuita

El artista encargado de abrir la agenda músical será Jean Paul Mbongo, un joven cantante y compositor español nacido en Pamplona. Se hizo muy popular gracias a canciones como "Ven" y "Por tí". Su actuación será el día 1 de agosto. Una semana después, el sábado 8 de agosto, el escenario lo ocupará Marrta Sanz, cantante alicantina que alcanzó gran notoriedad en redes sociales gracias a sencillos como "Solo quería ser niña" y "De resaca".

Por otra parte, el 15 de agosto llega el vallisoletano Gon Abril, un cantante, compositor y médico de familia español de 27 años que compagina su carrera músical en el pop independiente con su labor sanitaria. Comenzó tocando el cajón antes de pasar a la guitarra y adentrarse en la composición intima y el estilo cercano al bedroom pop. Cuenta con trabajos como el EP Cotidiano (2024) y varios sencillos publicados. Finalmente, el 22 de agosto cantará el mallorquín Aitor Carrasco y el 29 de agosto lo hará la exconcursante de OT 2018 y finalista del Benidorm Fest, Julia Medina.

Llega el Micro Show

A esta instancia artística se le suma la llegada de El Micro Show tanto el 15 como el 22 de agosto. Consiste en un podcast de entretenimiento y reflexión que acerca al público las historias personales y profesionales detrás de los artistas. Este trasladará su set al escenario de Intu Xanadú entrevistando a Gon Abril y Aitor Carrasco, cantantes encargados de amenizar la velada del sábado esos fines de semana en el centro comercial y de ocio