Móstoles se vuelva con los evacuados por el incendio de la Sierra Oeste de Madrid: "No sabemos cuándo volveremos a casa"

El peor incendio forestal registrado en la Comunidad de Madrid continúa activo en la Sierra Oeste, aunque este lunes ha disminuido su avance tras una noche de intenso trabajo por parte de los servicios de emergencias. Una jornada que se centró en atacar las llamas y sofocar los frentes más activos que hasta este momento ya han dejado 27.000 hectáreas calcinadas solo en esta región, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, más los daños materiales a viviendas y vehículos que el fuego haya podido ocasionar y que hasta el momento no se han cuantificado.

En cuanto el número de afectados, la región madrileña registra más de 35.000 personas evacuadas de sus hogares pertenecientes a 12 municipios (Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de la Chaveta, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos) y 20.000 personas más se mantienen confinadas en las localidades de San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

Las autoridades decretaron estas medidas para proteger a la población del humo y reducir los riesgos mientras los equipos de emergencia trabajaban en la extinción del incendio, sin aún tener noticias cuando se finalizarán los trabajos de extinción y se levantarán las restricciones.

Aún no saben cuándo podrán volver a sus casas

Mientras tanto, las personas evacuadas continúan siendo asistidas en los diferentes espacios habilitados en la región, como sucede en el Pabellón Polideportivo Paco Sedano de Móstoles, uno de los tres pabellones de la localidad que se ha convertido en el epicentro de apoyo de emergencia para afectados desde el pasado viernes 24 de julio, acondicionado con 200 camas y donde los servicios de Protección Civil, Cruz Roja y los distintos cuerpos policiales atienden a las 175 personas acogidas en este espacio durante las 24 horas del día. Además, la Federación de Peñas de Móstoles colabora en las labores de voluntariado preparando comidas para las personas evacuadas.

“Hemos organizado la comida en función de las necesidades, tolerancias y distintas etnias. También nos hemos encargado de recopilar los distintos historiales médicos de los todos los evacuados para poder atenderles de la forma más eficiente posible y suministrarles los medicamentos que precisen, todo a través de un convenio que hemos hecho con las farmacias del municipio”, señala Raúl Esteban Canal, jefe de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Móstoles.

Entre las demás medidas de emergencia adoptadas para atender las necesidades de las personas evacuadas en este pabellón, se cuenta con la asistencia psicológica de varios profesionales, un apartado para mascotas con alimentos y servicio veterinario, y una zona de juegos para los niños y niñas que se encuentran aquí fuera de sus hogares junto a sus familias.

A lo largo de las jornadas, los servicios de emergencia convocan sesiones informativas donde se transmiten todos los avances realizados en los trabajos de extinción del fuego, así como de los nuevos acondicionamientos y medidas que se incorporan para ofrecer asistencia a los afectados, quienes hoy han dado comienzo a su cuarto día en estas instalaciones y aún no se les ha comunicado cuando podrán volver a sus casas.