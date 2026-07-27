Evacuados del incendio de Madrid afrontan su cuarta noche en un pabellón de Móstoles: "Solo queremos volver a casa"

La vida de miles de personas se ha visto truncada por el fuego originado en el incendio forestal de la Sierra Oeste en Comunidad de Madrid. Entre ellas, menores y personas adultas mayores que precisan de suministro diario de medicamentos y asistencia sanitaria que garanticen su bienestar, y que ahora se han visto obligadas a desalojar sus hogares por la baja calidad del aire a causa del humo y los riesgos que los incendios aún activos podrían provocarles.

La región acumula ya más de 30.000 personas evacuadas. De ellas, 175 permanecen alojadas en el Pabellón Polideportivo Paco Sedano, en Móstoles, donde este martes han despertado por tercera noche consecutiva en una de las 200 camas habilitadas para atender la emergencia.

Este recinto destinado para acoger actividades deportivas, se ha convertido en un improvisado centro de acogida para familiares y mascotas. El hastío provocado por la situación que todos los evacuados viven en estos momentos, se palpa en cada rincón de este pabellón. Entre los camastros, unos pasan el tiempo leyendo, otros amenizan el rato visualizando contenidos en dispositivos electrónicos y, por otra parte, están los que juegan y se divierten en una zona de recreo habilitada, como son la veintena de niños y niñas que aquí permanecen.

Raquel Serrano

Agustín sigue a la espera de algunos medicamentos

Por otro lado, están los que se encuentran muy cansados de la situación y esperan con anhelo la noticia de volver a sus hogares. Un comunicado que aún no se ha pronunciado en ninguna de las sesiones informativas diarias que se llevan a cabo para transmitir sobre los avances de los trabajos de extinción del fuego en las zonas afectadas. Este el caso de Agustín (70 años), vecino del municipio evacuado de Fresnedillas de la Oliva. Se pasa la mayor parte del tiempo tumbado en una de estas camas portátiles. Como él propio Agustín dice, “nada como la cama de uno mismo”, quien con rostro cansado confiesa que las circunstancias comienzan a provocarle un importante desgaste.

“Afortunadamente nos han comunicado que las viviendas del pueblo no se han dañado, solo algunos chalets que se encuentran alejados del pueblo presentan daños”, explica Agustín con alivio. Este evacuado, aparte de las complicaciones que le conllevan estar en este tipo de condiciones a su avanzada edad, se le añade otra dificultad más: su diabetes y una serie de molestias que le producen dolores musculares. “La atención está siendo muy buena, desde el primer momento que puse un pie aquí me dieron mi insulina, comida y todo lo que necesitamos para estar cómodos y atendidos, pero ahora estoy esperando a que me traigan otro tipo de medicamentos que también necesito”, relata.

Una persona evacuada sobre uno de los camastros habilitados en el pabellón / Joaquín De la Aleja

“No nos falta de nada, solo volver a casa”

A la hora de la comida, Manuel (52 años), su mujer y sus dos hijas, vecinos de la localidad también evacuada de Cadalso de los Vidrios, se encuentran aprovechando el menú que la Federación de Peñas de Móstoles prepara de manera voluntaria durante estos días. El otro día fue paella, hoy guiso de pollo y verduras. Sobre las mesas de plástico habilitadas, la familia evacuada se siente feliz de que el fuego no haya ocasionado daños mayores en su municipio.

Además, Manuel valora muy positivamente la atención recibida durante el tiempo que han estado aquí. “Nos están tratando muy bien, no nos falta de nada, solo volver a casa”, dice Manuel entre risas amargas. Esta familia fue una de las primeras en llegar al Pabellón Polideportivo Paco Sedano de Móstoles, los días les van pesando mientras están alejados de su hogar, aunque esperan con esperanza que la noticia de volver a casa llegue pronto.

Asistencia psicológica, veterinario para mascotas y adaptación de alimentos para las distintos grupos étnicos y creencias

Los operativos de Protección Civil, Cruz Roja y los distintos cuerpos policiales atienden durante las 24 horas del día a las 175 personas acogidas. Entre los distintos servicios que los equipos de emergencia están proporcionando a las personas evacuadas, se encuentran la asistencia psicológica de varios profesionales, un apartado para mascotas y servicio veterinario, así como asistencia sanitaria coordinada con el sistema de salud regional.

Miembros de Cruz Roja entregando bebida y almientos a las personas evacuadas / Joaquín De la Aleja

“Nos hemos encargado de recopilar los distintos historiales médicos de los todos los evacuados para poder atenderles de la forma más eficiente posible y suministrarles los medicamentos que precisen, todo a través de un convenio que hemos hecho con las farmacias del municipio”, señala Raúl Esteban Canal, jefe de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Móstoles. Además de los alérgenos y las intolerancias que se puedan sufrir, el servicio de suministro alimenticio también tiene en cuenta los grupos étnicos y creencias, adaptándose a la diversidad de hábitos alimenticios.