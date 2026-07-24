Flamenco, boleros, rock y mariachis protagonizan este fin de semana las verbenas de Móstoles

El flamenco, los boleros, los mariachis y el rock serán los protagonistas de la programación de este fin de semana de Verbena, organizada por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Cultura. Este viernes 24, a las 21:30 horas, en el Parque Coimbra, el espacio se convierte en un tablao flamenco gracias a la bailaora Marta Gálvez y su "Gala Flamenca".

Marta Gálvez ha colaborado con compañías y coreógrafos como María Pagés, Jesús Carmona, el Ballet Flamenco de Andalucía, Mercedes de Córdoba y Juan Carlos Avecilla, y ha actuado en festivales internacionales y destacados tablaos como el Corral de la Morería (Madrid) y el Tablao Cordobés (Barcelona).

Un día después, el sábado 25, los vecinos de Móstoles, tendrán la oportunidad de disfrutar de boleros y rock. En la Plaza de la Cultura, el grupo Simelasé ofrece a las 21:20 horas "Historia de un Amor", un espectáculo íntimo con boleros de ayer y de hoy sobre el amor, la pasión, la nostalgia y la esperanza. Asimismo en el Parque Los Rosales, también a las 21:30 horas, el grupo "The Buyakers" llega desde Puertollano con un concierto cargado de rock, blues, swing, ska, reggae y buen rollo.

El domingo 26, la Plaza de la Cultura alberga a las 21:30 horas el espectáculo "Mariachi, Experiencia México", una velada musical que ofrecerá un amplio repertorio tradicional mexicano con trajes típicos, ideal para disfrutar en familia al aire libre.

Cartel Verbena de Móstoles 2026 / EPE

Verbenas para los más pequeños

Para los niños, el fin de semana comienza el viernes 24 con "Pasen y vean", un espectáculo de magia del artista Carlos Adriano, Serán en la Plaza del Sol PAU-4, a las 21:30 horas. Carlos Adriano es un cómico mago y clown argentino que se especializa en magia divertida. Excéntrico, original y sorprendente, este singular artista propone una ingeniosa y equilibrada combinación de magia, comedia y circo. El mago ha recorrido toda la geografía española y países como, Alemania, Italia, Colombia, Chile, Venezuela, Perú Argentina, México y Portugal, llevando su magia divertida a teatros, festivales, centros culturales y ahora a la ciudad mostoleña. Además, a lo largo de carrera, Carlos Adriano ha escrito diversas publicaciones donde comparte su cosmovisión, como el libro "Bajo el sombrero, apuntes desde mis zapatos" publicado el año 2016, o el ensayo de 2020 "El espectador ausente".

La programación llega a su fin, esta semana en el Teatro de Títeres de Finca Liana con la compañía Hilando Títeres y su espectáculo de marionetas "Alicia en el país de las maravillas", que ofrecerán el domingo 26 a las 11:00 horas.

Se trata de una versión del clásico escrito por Lewis Carrol y retomado por la industria cinematográfica en diversas ocasiones. La obra gira alrededor de Alicia, que, aburrida de estudiar, se queda dormida. En su sueño aparecerá el señor Conejo Blanco, que llega tarde al partido de fútbol en el jardín de la Reina de Corazones. Alicia se ve envuelta en una loca persecución a lo largo de la cual encontrará distintos y simpáticos personajes que le enfrentarán a divertidas y alocadas situaciones. Con Verbena y Verbena Infantil, el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, ofrece los fines de semana una variada programación musical y de entretenimiento dirigida al público infantil durante los meses de julio y agosto, no te puedes perder esta gran oportunidad para disfrutar en familia las jornadas culturales de Verbena, espectáculos llenos de vida y emoción para todas las edades.