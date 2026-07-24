INCENDIOS
Móstoles se solidariza con los afectados por los incendios de Madrid y habilita tres pabellones para alojarlos
El Ayuntamiento de Móstoles moviliza recursos municipales y personal para adecuar las instalaciones deportivas a la emergencia
El fuego en Madrid entra en fase crítica: 6.000 hectáreas quemadas, 19.000 desalojados y un aviso: "La prioridad es salvar vidas"
El Ayuntamiento de Móstoles ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid el uso de los pabellones deportivos municipales Rafa Martínez, La Loma y Paco Sedano para alojar a las personas evacuadas como consecuencia de los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la región.
Anoche, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, trasladó personalmente a la Comunidad de Madrid la total disponibilidad del Ayuntamiento para colaborar con todos los recursos municipales que fueran necesarios. A través de un mensaje público, el regidor mostró su preocupación por la evolución de los incendios y puso a disposición de la administración regional los pabellones deportivos, la Policía Municipal y Protección Civil.
El Ayuntamiento ha cedido el uso de los tres pabellones municipales para su utilización dentro del dispositivo regional de emergencia. En ese sentido, el Consistorio ya ha movilizado a trabajadores municipales para adecuar los pabellones Rafa Martínez, La Loma y Paco Sedano, que se están preparando para acoger a las personas evacuadas.
"Desde el primer momento hemos querido estar al lado de la Comunidad de Madrid y de los vecinos de los municipios afectados. Móstoles responde una vez más cuando se le necesita, poniendo a disposición todos los recursos municipales para ayudar a quienes están atravesando una situación tan difícil", ha señalado el alcalde, Manuel Bautista.
El Ayuntamiento de Móstoles mantiene una coordinación permanente con la Comunidad de Madrid para atender cualquier necesidad que pueda surgir dentro del operativo desplegado por los servicios de emergencia.
Además, desde el Gobierno municipal se traslada el reconocimiento y agradecimiento a todos los efectivos de emergencias, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, agentes forestales, Protección Civil y personal de apoyo que trabajan sin descanso para controlar los incendios y garantizar la seguridad de la población.
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