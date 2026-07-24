Móstoles aprueba impulsar la restauración del mural de Los Rosales y crear un programa municipal de muralismo

El pleno de Móstoles aprobó impulsar la restauración del mural de la fuente del Parque de Los Rosales, una obra realizada por artistas locales entre los que se encontraba el mostoleños Mata, así como avanzar en la creación de un programa municipal del muralismo.

La iniciativa, presentada por Más Madrid, obtuvo los votos favorables de PSOE, Podemos y Vox, la abstención de la concejala no adscrita y el voto en contra del Partido Popular, que defendió una enmienda alternativa para estudiar previamente la viabilidad de la actuación.

Protección de la memoria artística de la ciudad

La Portavoz de Más Madrid defendió que la propuesta iba "mucho más allá de un mural" y que su recuperación serviría para proteger parte de la memoria, el patrimonio y la identidad cultural de Móstoles.

La formación recordó la tradición del municio con el arte urbano, reivindicando el trabajo de colectivos y artistas locales, además del valor simbólico del mural de Los Rosales. La moción aprobada plantea restaurar la obra junto a los artistas que participaron en su creación, manteniendo su concepto original como homenaje a Mata, e impulsar un programa municipal que permita intervenir en otros espacios de la ciudad.

El Gobierno necesita garantías para proceder

El Grupo Popular aseguró compartir el objetivo de conservar el mural, pero defendió que cualquier restauración debe estar precedida por un anaálisis técnico y jurídico. Según expuso durante el debate, el estudio deberá determinar el estado de conservación de la obra, la técnica adecuada para intervenir, la posible existencia de problemas en el soporte, el coste de los trabajos, la propiedad intelectual y las autorizaciones necesarias.

La portavoz popular, advirtió que una mala restauración podría provocar un daño irreversible, sosteniendo que actuar con estás garantías supone proteger correctamente el patrimonio artístico. A su vez, el Gobierno muniipal señalo también que un programa de muralismo requiere definir los espacios donde se actuará, establecer criterios de selección, prever el mantenimiento de las obras y asegurar su financiación.

La aprobación de la moción supone un paso adelante, y un respaldo político sobre la recuperación del mural de Los Rosales, aunque ahora será necesario concretar como se ejecutará la intervención, además de definir los costes y los informes necesarios antes de comenzar las labores.