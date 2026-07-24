El jefe de Emergencias de Móstoles interrumpe sus vacaciones para coordinar la acogida de evacuados de Fresnedillas: "Estamos preparados para lo que venga"

Raúl Esteban Canal estaba de vacaciones, pero regresó a Móstoles en cuanto la emergencia lo exigió. Como jefe de Emergencias y Protección Civil del municipio, coordina el dispositivo activado para atender a las personas evacuadas por los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid. "En principio estaba de vacaciones y me he venido, así que estaré durante todo lo que dure esto", detalla a El Periódico de España.

La ciudad mostoleña ha habilitado tres pabellones deportivos municipales (Rafa Martínez, La Loma y Paco Sedano) para acoger a vecinos desalojados, pero el despliegue va mucho más allá de abrir un espacio donde dormir. El operativo incluye camas, comida, agua, atención psicológica, servicios sociales, seguridad, apoyo sanitario básico, gestión de medicación, asistencia para personas con necesidades específicas y atención a quienes llegan con animales de compañía.

Vecinos desalojados por los incendios son atendidos en un pabellón de Móstoles, donde Cruz Roja presta apoyo en las necesidades más urgentes. / Cedida

Según explica Esteban Canal, la UME ha facilitado cerca de 400 camastros para el dispositivo y el Ayuntamiento ha preparado mesas y comida para atender a los evacuados a su llegada. "Hemos puesto mesas para que puedan cenar esta noche, tenemos bocadillos para todo el mundo", detalla.

Entre 350 y 400 evacuados previstos

Las primeras previsiones municipales apuntaban a la llegada de entre 350 y 400 personas, principalmente procedentes de Fresnedillas de la Oliva, aunque algunas han llegado en autobús y otras por sus propios medios. "En principio han venido como unas 100 personas y estimamos que vienen otros dos autobuses", explica el jefe de Emergencias, que sitúa la cifra final en torno a las 350 o 400 personas, con margen para llegar a unas 450 si fuera necesario.

El primer pabellón activado ha sido el Paco Sedano, en el PAU-4, mientras el municipio mantiene preparados otros espacios deportivos para ampliar la capacidad de acogida si la evolución de la emergencia lo requiere.

A su llegada, los evacuados están siendo atendidos por fases. Primero se realiza una filiación inicial con apoyo de Policía Municipal y Policía Nacional. Después intervienen los servicios sociales para valorar necesidades concretas: enfermedades, medicación, alimentación, situación familiar o posibles necesidades psicológicas. Finalmente se entrega la comida y se asigna una cama.

"Estamos viendo las afecciones que tienen en cuanto a sus enfermedades, sus medicinas y demás para ir a buscarlas, porque hay gente que no trae su medicación", señala Esteban Canal. Para cubrir ese punto, el Ayuntamiento ha articulado apoyo con una farmacia abierta las 24 horas.

Cruz Roja, apoyo en las necesidades básicas

El dispositivo cuenta también con la colaboración de Cruz Roja, que se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Móstoles, Protección Civil y las autoridades responsables para apoyar la atención de las personas alojadas. Su papel en el municipio se centra especialmente en cubrir necesidades básicas, como la alimentación y el acompañamiento a los evacuados a su llegada.

"En Móstoles no gestionamos el dispositivo de albergue, lo gestiona el propio Ayuntamiento o Protección Civil, pero estamos a disposición para atender las necesidades básicas de las personas albergadas", explica Javier Corte, personal de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Según detalla, los equipos están colaborando en la preparación y entrega de cenas y comida para quienes llegan al dispositivo municipal.

Corte subraya que la actuación de Cruz Roja forma parte de un despliegue más amplio en la Comunidad de Madrid, bajo las instrucciones de las autoridades responsables del operativo de emergencia. La organización está trabajando en distintos puntos afectados por los incendios para atender a población desplazada y desalojada de sus viviendas.

Uno de los principales dispositivos gestionados por Cruz Roja se encuentra en el polideportivo de Villa del Prado, donde la organización lleva varios días atendiendo a personas evacuadas de zonas como Almorox, El Encinar del Alberche, Villa del Prado y otros puntos del entorno. Allí, según Corte, se atiende cada día a unas 300 personas y se ha ido incrementando el número de pernoctaciones desde las 150 iniciales hasta unas 225 previstas.

Además de comida y alojamiento, Cruz Roja está prestando apoyo psicosocial a personas que llevan días fuera de sus casas y que, en muchos casos, todavía no conocen con certeza el alcance de los daños provocados por el fuego. "La gente está bastante afectada", señala Corte, que destaca la importancia de ayudar a las personas evacuadas a "ventilar emocionalmente" después de varios días de incertidumbre.

Psicólogos, trabajadores sociales y voluntarios

En Móstoles, el dispositivo moviliza a decenas de profesionales y voluntarios. Según el jefe de Emergencias, participan alrededor de 30 personas de Cruz Roja, más de una veintena de voluntarios de la agrupación municipal de Protección Civil y entre 15 y 20 efectivos del servicio municipal de emergencias, además de trabajadores sociales, psicólogos, coordinadores y responsables municipales.

También se han previsto medidas para atender circunstancias específicas de convivencia, alimentación, organización familiar y atención a animales. "Somos muchísima gente aquí para que no haya ningún problema", subraya Esteban Canal. "Estamos preparados para lo que venga".

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante la coordinación del dispositivo municipal de emergencia con Protección Civil. / Ayuntamiento de Móstoles

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha destacado el esfuerzo de coordinación del operativo y ha agradecido la implicación de los equipos municipales, Policía Municipal, Policía Nacional, servicios sociales, psicólogos, Cruz Roja y personal de apoyo. "Detrás de este dispositivo hay un gran trabajo de coordinación y de muchos profesionales", ha señalado.

"Es tiempo de colaboración"

El Ayuntamiento de Móstoles puso desde el primer momento sus recursos a disposición de la Comunidad de Madrid para colaborar en la emergencia. Bautista ha defendido que, ante una situación así, la prioridad debe ser atender a quienes han tenido que abandonar sus hogares.

"Ante una emergencia como esta, los ciudadanos esperan que todas las administraciones rememos en la misma dirección. Es tiempo de colaboración y coordinación, no de confrontación política", ha afirmado el alcalde. "Lo importante ahora es ayudar a quienes han tenido que abandonar sus hogares y poner todos los recursos posibles a su disposición".

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Mientras tanto, en los pabellones continúa el trabajo más silencioso de la emergencia: recibir a familias que no saben cuándo podrán volver a casa, atender necesidades urgentes, gestionar medicamentos, preparar cenas y organizar, cama a cama, una acogida improvisada contra el avance del fuego.