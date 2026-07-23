CERCANÍAS MADRID
Los trenes de Móstoles dejarán de llegar a Atocha desde este jueves: estas son las alternativas
Los trabajos en Atocha obligan a un corte total entre Villaverde Alto y Embajadores, obligando a los vecinos a buscar alternativas.
Alejandro López Marclay
Los mostoleños deberán planificar sus viajes en cercanías con antelación desde esta misma semana. Ya desde el pasado 17 de julio comenzó la fase clave de los trabajos para la implantación de un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha. La idea de estas obras no es otra que la de aumentar hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, mejorar la fiabilidad y agilizar el tráfico en dicha parada. El problema recae en que estos trabajos están teniendo una importante afección en los vecinos del municipio, un descontento que notablemente aumentará desde este jueves.
A partir del día 23 de julio y hasta el próximo 16 de agosto, los trenes que tengan origen y destino Móstoles, no llegarán a Atocha. Se registrará un corte total entre las estaciones de Villaverde Alto y Embajadores, por lo que esta última será la conexión que habrá desde Móstoles hasta la capital. Sin embargo, desde esos días los usuarios tendrán a su disposición trenes lanzaderas desde Villaverde Alto a Méndez Álvaro con una frecuencia cada 35 minutos y con paradas intermedias en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre.
Un gran impedimento viario
Esta medida si bien, a largo plazo puede parecer una oportunidad, es un gran corte para llegar a la capital desde Móstoles a través de la C-5, debido a que Embajadores será la última parada. A su vez,no es novedad que Cercanías Renfe presente dificultades en su funcionamiento, de hecho, los usuarios del medio ya están acostumbrados a las constantes fallas del sistema viario.
Por otro lado como medida para reducir el impacto de las obras, los viajeros que dispongan de un título válido de Cercanías podrán utilizar los autobuses regulares de la EMT en los trayectos habilitados como alternativa durante las interrupciones del servicio. Además, Renfe informará de todas las modificaciones mediante personal en estaciones, megafonía, paneles informativos, redes sociales y su canal oficial de WhatsApp.
Otras alternativas que podrían manejar los mostoleños que dispongan de un abono completo de transportes pasa por el uso del Metro. Ya sea a través de la Línea 12 para coger la Línea 3 en el casar o la Línea 10 en Puerta del Sur. Otra opción es ir en tren hasta Cuatro Vientos y montar en la Línea 10; en Aluche y hacerlo en la Línea 5; en Laguna y subir en la Línea 6 o acabar en Embajadores y tener a disposición las Líneas 3 y 5 del suburbano.
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