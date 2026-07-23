La línea 519A modifica su recorrido en Móstoles por la apertura del nuevo acceso al Hospital Rey Juan Carlos

El recorrido de la línea interurbana 519A Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) - Villaviciosa de Odón (El Bosque) será modificado a partir del próximo 3 de agosto con motivo de la apertura de la nueva rotonda que conecta el Hospital Rey Juan Carlos con la calle Tulipán.

El alcalde mostoleño, Manuel Bautista, junto a su equipo inauguraron el nuevo Sur al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, situado en la calle Tulipán, junto a la calle Gardenia. Esta segunda entrada supone una gran mejora en la movilidad y seguridad de los propios vecinos del municipio, vehículos del hospital y usuarios del mismo.

El nuevo vial de conexión desde la calle Tulipán hasta el hospital mejora el acceso a todos los residentes dentro del municipio, ya que tomando este viario no tendrán que cruzar por el barrio de Rosales para poder realizar el giro, como tenían que hacer. Asimismo este segundo acceso posibilita la entrada al nuevo edificio de Consultas Externas que se está construyendo en la misma parcela del hospital.

El proyecto ha contado con un presupuesto de 1.168.771,86 euros, ejecutado en una sola fase. Se han instalado pantallas acústicas para minimizar el ruido generado por esta nueva calle a los chalets adyacentes.

Con esta modificación, los autobuses dejarán de circular para hacerlo por la calle Gardenia, tanto en sentido a Villaviciosa de Odón como en dirección a Móstoles.

La modificación del itinerario no afectará a las paradas existentes, por lo que los usuarios podrán seguir utilizando el servicio con total normalidad.