APLICACIÓN
Así es Línea Verde, la app que permite a los vecinos de Móstoles comunicar incidencias al Ayuntamiento
Con más de 55.752 incidencias resueltas, la app Línea Verde permite a los vecinos avisar al consistorio sobre cualquier incidencia desde 2017
Alejandro López Marclay
Reportar una acera rota o un contenedor lleno ya no requiere llamadas ni desplazamientos al Ayuntamiento. Más de 10.000 vecinos de Móstoles utilizan Línea Verde, la aplicación móvil que facilita el informe de incidencias urbanas directamente al Consistorio, y que desde su lanzamiento en mayo de 2017 ha resuelto más de 55.752 incidencias.
La aplicación significa un gran avance para la gestión de incidencias tanto en el apartado ciudadano, como en el hemisferio administrativo que compete a los consorcios. Esta app facilita enormemente la resolución de situaciones que puedan comprometer el debido uso de espacios, o la correcta disposición de los espacios públicos. Actualmente mas de 500 municipios de España utilizan la app Línea Verde, agilizando quejasa, consultas y mejoras en las ciudades en la que la innovadora aplicación está implantada.
Los avisos más frecuentes, y como se usa la App
Los avisos más habituales tienen que ver con la limpieza viaria (15% de las incidencias), el estado de las aceras(13%), los contenedores de residuos(11%), el arbolado(7%), el mobiliario urbano(4%) y los parques infantiles(3%). Para usarla basta con descargar gratis la aplicación en Google Play o App Store y seleccionar el municipio de Móstoles. Para comunicar una incidencia solo hay que pulsar "Nueva Incidencia", elegir la categoría y, si a elección del autor añadir una fotografía, y por último una breve descripción: la aplicación localiza de forma automática el punto exacto donde se encuentra el usuario.
Una vez registrado el aviso, el Ayuntamiento poane en marcha las actuaciones necesarias y el vecino recibe notificaciones en su móvil cada vez que cambia el estado del expediente. A su vez la App permite hacer consultas medioambientales gratuitas, que un equipo de especialistas responde en un plazo máximo de 24 horas.
Para los usuarios que prefieran no usar la aplicación pueden recurrir a la web www.lineaverdemostoles.com o al teléfono 902 193 768, que está operativo de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
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