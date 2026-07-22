SELLO DORADO
El Hospital Rey Juan Carlos logra la acreditación más exigente del mundo en materia de calidad clínica y seguridad
El centro mostoleño ha conseguido el sello dorado de la Joint Commission International, el sello supone para el hospital un reconocimiento a que todos sus procesos están orientados a reforzar una atención eficiente, segura y humana
Alejandro López Marclay
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles ha logrado el sello dorado de la Joint Commission International (JCI), la acreditación de seguridad clínica más exigente del mundo en el ámbito sanitario. La distinción avala que toda la atención y procesos del centro se enfocan en la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la mejora continua. El centro mostoleño, que atiende a más de 200.000 habitantes de 18 municipios del suroeste de la región, se convierte así en uno de los dos únicos hospitales de complejidad media de la red pública madrileña (Sermas) en conseguir este reconocimiento.
Que implica este sello
El sello, que el centro ha recibido tras una exhaustiva evaluación en junio en la que un equipo internacional de expertos de JCI analizó de forma transversal todos los ámbitos de la organización, durante cuatro jornadas. La revisión incluía la identificación de pacientes, la seguridad de la administración de medicamentos, los protocolos quirúrgicos y los sistemas de higiene del hospital. El informe final obtuvo, según el hospital, una de las puntuaciones más altas posibles en una evaluación inicial. El informe destaca el sólido desarrollo organizativo y la calidad los sistemas que estructuran el centro, a su vez, pone en valor el trabajo realizado por los equipos asistenciales y no asistenciales del centro mostoleño; lo que ha llevado a la calificación ya mencionada.
En la praxis, el sello obliga a cumplir protocolos concretos como la identificación inequívoca del paciente antes de cualquier procedimiento, la comunicación estandarizada entre profesionales o la prioridad en la higiene de manos para reducir infecciones.
Pues este hito, (un nuevo aval añadido a la ya consolidada trayectoria de excelencia del Hospital Universitario Rey Juan Carlos), reafirma la calidad de los centros sanitarios españoles, y su eficiencia en el cuidado y atención de los pacientes, sirviendo además, como sello de seguridad para los pacientes, reforzando una cultura de confianza hacia nuestros hospitales.
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