Móstoles brilla en el Campeonato de España Base de Gimnasia Artística con dos títulos nacionales y un subcampeonato

Móstoles brilla en el Campeonato de España Base de gimnasia artística gracias a la actuación de las deportistas del Club Gimnasia Artística AGAD Móstoles. El club regresó de esta cita nacional sumando tres galardones más a su palmarés: dos títulos de campeonas de España y un subcampeonato, lo que evidencia el alto nivel de rendimiento y talento que la cantera mostoleña posee, afianzando así un futuro prometedor para estas jóvenes gimnastas.

Los resultados alcanzados consolidad a AGAD Móstoles como una de las referencias nacionales en la gimnasia artística base, además de reflejar el esfuerzo y dedicación que llevan a cabo las propias gimnastas, así como la implicación tanto de entrenadores como familias en el desarrollo de las deportistas.

Las campeonas que han situado a Móstoles en los más alto de la gimnasia artística nacional han sido Claudia de Coig, Aradna Martín y Martina Hernández. Ahora, las deportistas se posicionan entre las mejores del panorama nacional, lo que significará nuevas y mejores oportunidades de cara a futuros campeonatos.

Tres excelentes intervenciones que conquistaron al jurado

La gran protagonista de esta cita fue Claudia de Coig O´Donnel, quien se alzó con el primer puesto en la clasificación general de la categoría Base 3 (nacidas en 2017-2018). También se proclamó campeona en las disciplinas de salto y suelo, sellando una actuación excelente gracias a la calidad técnica demostrada sobre el tapiz.

En la categoría Base 2 (2017-anteriores), Ariadna Martín también logró subirse a lo más alto del podio en la clasificación general, además de un tercer puesto en la disciplina de suelo, culminando un campeonato brillante en el que supo controlar la presión para estrenarse a nivel nacional con una actuación de enorme madurez.

Otra de las grandes protagonistas del día fue Carla Sánchez, que se proclamó campeona de España en la categoría Base 2 (nacidas en 2018 y 2019). La gimnasta de AGAD Móstoles desarrolló una intervención muy completa que le permitió alcanzar el primer puesto en la clasificación general. Además, la gimnasta conquistó el veredicto del jurado en las disciplinas de salto, paralelas y barra, logrando el oro en todas ellas.

Por su parte, Martina Hernández se unió a los ya nombrados éxitos proclamándose subcampeona de España en la categoría de Base 3. También logro la plata en suelo, una notable intervención que le permitió alcanzar en el tercer puesto de la clasificación general.

Con estas metas alcanzadas, el Club Gimnasia Artística AGAD Móstoles se posiciona como uno de los clubs más destacados de todo el territorio nacional, albergando entre sus canteranas verdaderas promesas del deporte mostoleño.