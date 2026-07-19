MUNDIAL 2026
El aviso del Ayuntamiento de Móstoles para ver la final del Mundial en Finca Liana: accesos, horario y objetos prohibidos
El Ayuntamiento de Móstoles instalará este domingo 19 de julio una pantalla gigante en el Parque Finca Liana, que abrirá a las 19:00 horas con animación y DJ
El Ayuntamiento de Móstoles ultima los preparativos para la retransmisión en directo de la final del Mundial entre España y Argentina, que podrá seguirse este domingo 19 de julio en una pantalla gigante instalada en el Parque Finca Liana. El recinto abrirá sus puertas a partir de las 19:00 horas y contará con animación y una sesión de DJ para ambientar las horas previas al inicio del partido.
Con el objetivo de facilitar una entrada ordenada y segura, el acceso se realizará exclusivamente por las puertas 5 y 12 del Parque Finca Liana, sostienen desde el consistorio mostoleño. Además, ha informado de las restricciones aplicables dentro del recinto. No se permitirá el acceso con envases de cristal, mientras que las bebidas en recipientes de plástico deberán introducirse sin tapón.
Concurso fotográfico con las meninas de Finca Liana
Con motivo de la final del Mundial, el Ayuntamiento de Móstoles ha organizado un concurso fotográfico protagonizado por las meninas instaladas en el Parque Finca Liana. Para participar, los asistentes deberán fotografiarse junto a las figuras, publicar la imagen en Instagram con el hashtag #meninasmostoles y seguir la cuenta del Ayuntamiento de Móstoles. Las tres fotografías que consigan más "me gusta" recibirán como premio una mini-menina goyesca.
La retransmisión de la final llega después de que más de 4.000 mostoleños se dieran cita en la Plaza de España de Móstoles para seguir la semifinal del Mundial y mostrar su apoyo a la selección española. España logró clasificarse para la final tras imponerse por 2-0 a Francia, un resultado que desató la celebración entre los asistentes.
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