El 'Airbnb' de las piscinas llega a Móstoles: así puedes bañarte en la piscina de un vecino por horas

Con el termómetro superando con frecuencia los 35 grados y en plena temporada de piscinas, cada vez son más los vecinos de Móstoles que buscan alternativas para combatir el calor. A las piscinas municipales se suma una opción poco habitual pero que ya cuenta con varias ofertas en el municipio: alquilar durante unas horas la piscina de un particular.

La posibilidad llega de la mano de 'Swimmy', una plataforma especializada en el alquiler temporal de piscinas privadas que funciona con un modelo similar a 'Airbnb', aunque centrado exclusivamente en espacios de baño. A través de su página web, propiertarios de viviendas con piscina pueden ofrecer su instalación por franjas horarias, mientras que cualquier usuario puede reservarla para disfrutar de una jornada de ocio en un entorno privado.

Actualmente, la plataforma muestra varias opciones cercanas a Móstoles de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid con diferentes características, capacidades y precios, una fórmula que gana presencia en España cada verano y que busca ofrecer una alternativa a quienes no disponen de piscina propia o prefieren evitar la masificación de otros recintos.

Un plataforma para alquilar piscinas por horas

Swimmy nació en Francia en 2017 y comenzó su expansión en España en 2019 con una propuesta muy concreta: poner en contacto a propietarios de piscinas privadas con personas interesadas en alquilarlas durante unas horas. La plataforma actúa como intermediaria entre ambas partes y permite gestionar la reserva, el pago y las condiciones de uso desde su página web.

Swimmy, la aplicación para alquilar piscinas entre particulares / Swimmy

Según explica la propia empresa, cada propietario establece el precio, el horario disponible y las normas de utilización de su piscina. La duración de las reservas suele ser flexible y puede abarcar desde unas pocas horas hasta una jornada completa.

Los propietarios fijan el precio y las normas

Uno de los aspectos que diferencia a Swimmy de otros servicios es que son los propios propietarios quienes deciden cómo quieren ofrecer su piscina. Cada anuncio especifica el número máximo de personas permitidas, los horarios disponibles, si está autorizada la celebración de cumpleaños o reuniones familiares, si se admiten mascotas o si existen restricciones sobre la música, la comida o el uso de determinados espacios de la vivienda.

La plataforma también incorpora un sistema de valoraciones entre anfitriones e invitados, similar al que utlizan las plataformas de alquiler vacacional.

Su funcionamiento es sencillo. Para reservar una piscina, los usuarios únicamente deben acceder a la página web, seleccionar la localidad donde quieren encontrar una piscina, indicar la fecha, el horario y el número de personas. La plataforma muestra entonces las opciones más cercanas disponibles, junto con fotografías, servicios incluidos, precio, normas de uso y opiniones de otros usuarios.