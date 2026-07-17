PROGRAMACIÓN DE VERANO
Móstoles se llena de 'Verbena': música, talleres y actividades gratis durante todo el fin de semana
Habrá música en directo, así como espectáculos de magia y títeres para el público infantil y familiar
Joaquín De la Aleja
Este viernes 17 de julio, el municipio de Móstoles da el pistoletazo de salida a un nuevo episodio de ‘Verbena’. El evento arrancará en el Parque Coímbra con un concierto de piano a cargo de Germán Morales a las 21:30 horas, donde el artista gaditano ofrecerá un espectáculo fusión de flamenco con pop español. La programación continuará durante todo el fin de semana con más música en directo, baile y actividades infantiles.
La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Móstoles a través de la Concejalía de Educación y Cultura, pretende amenizar al público mostoleño durante todos los fines de semana de julio y agosto, ofreciendo una variada oferta de actividades y espectáculos gratuitos pensados para todos los públicos.
Tributo a Mocedades, la banda eurovisiva del 73
Después del flamenco fusión de Germán Morales la noche de viernes, donde se podrá disfrutar de versiones de grandes artistas como Rocío Jurado, Triana o Manuel Carrasco con pinceladas pop, ‘Verbena’ continuará el sábado 18 de julio con otro espectáculo en directo, un tributo al mítico grupo de voces Mocedades interpretado por la banda ‘¿Dónde estás corazón?’. El concierto arrancará a las 21:30 horas, en la Plaza de la Cultura, donde se espera una puesta en escena cuidada y una exhibición vocal de alto nivel. Por otra parte, quienes no hayan podido asistir al concierto de Germán Morales de la noche del viernes, el artista ofrecerá un segundo espectáculo el sábado en el Parque Los Rosales a las 21:30 horas.
Tradición flamenca con aires contemporáneos
Para concluir este fin de semana repleto de música, el domingo 19 de julio, la Plaza de Cultura acogerá a la compañía de ballet, flamenco y baile español, ‘Triana’, una apuesta por la autenticidad y el culto a la tradición flamenca que esta formación evoluciona hacia propuestas más contemporáneas que integran la danza moderna y los ritmos latinos sin perder de vista las raíces del folclore andaluz.
'Verbena Infantil' con magia y títeres
La programación de este nuevo episodio de ‘Verbena’, también está dedicado a los más pequeños de la localidad mostoleña, que ofrecerá distintas propuestas para el público infantil y familiar.
La ‘Verbena Infantil’ recibirá el viernes 17 julio al Mago Teto, quien sorprenderá con sus trucos de magia a todos los niños y niñas que acudan a la Plaza del Sol del PAU-4 a partir de las 21:30 horas. Con este show: “El Afilador”, los más pequeños podrán disfrutar de un espectáculo repleto de ilusión.
Y el domingo 19 julio, las familias podrán acudir a la cita con 'El hada de los dientes, la ratoncita mágica'. Será a las 11:00 horas, en el teatro de títeres de Finca Liana. La compañía a cargo del espectáculo, Arte Fusión Títeres, traerá la historia de una niña a la que se le ha caído su primer diente. A partir de aquí, la fantasía cobrará protagonismo y no dejará de sorprender con sus divertidísimos personajes llenos de curiosidades.
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