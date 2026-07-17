El corte de Metro que afectará a miles de viajeros de Móstoles este verano: fechas y alternativas

La Línea 6 de Metro es una de las más utilizadas por los ciudadanos de Móstoles para desplazarse al centro de Madrid, sobre todo, para las personas trabajadoras y estudiantes que desempeñan su actividad en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid. Tal y como han anunciado desde Metro de Madrid, el corte de la línea Circular afectará al tramo comprendido entre las estaciones de Argüelles y Ciudad Universitaria durante todo el mes de agosto.

Más concretamente, el corte se llevará a cabo desde el 1 de agosto hasta el 2 de septiembre. La principal razón de esta interrupción del servicio de Metro se deberá a los trabajos de mejora y renovación de las vías, por lo que el suburbano habilitará un servicio especial de autobuses gratuitos para sustituir el recorrido afectado. No obstante, todavía no se han dado a conocer los itinerarios ni las frecuencias con las que operarán estos vehículos.

Una de las conexiones más importantes con la capital

Esta actuación obligará a modificar los desplazamientos habituales de miles de viajeros del suroeste de la región madrileña, ya que la Línea 6 ofrece la conexión directa con diferentes puntos de Madrid a todos aquellos mostoleños que llegan a las estaciones de Príncipe Pío, Laguna o Méndez Álvaro a través de Cercanías. En estos casos, la Línea 6 de Metro es fundamental para completar sus desplazamientos.

Futuros trenes automatizados y sin conductor

Los trabajos que Metro de Madrid ejecutará en este tramo de la Línea 6 durante todo el mes de agosto permitirá el refuerzo de los andenes de la estación de Moncloa, donde se instalarán las futuras puertas de seguridad automáticas, también se renovarán algunos puntos de las vías.

Este proyecto de renovación forma parte del conjunto de actuaciones que contribuirán a la modernización de la Circular, que en los próximos años contará con trenes sin conductor, una de las mayores transformaciones de la red de Metro madrileña.

La estación de Moncloa no pudo adaptarse durante los cortes realizados durante el pasado año 2025, ya que entonces funcionó como cabecera provisional de la línea, siendo este el principal motivo por el que ahora será necesario suspender el servicio en este tramo.